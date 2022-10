Gold- und Silberminenaktien vollziehen Trendwende

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Auch der Goldpreis konnte gestern einen wichtigen technischen Widerstand bei 1.680$ überwinden, was ein weiteres prozyklisches Kaufsignal lieferte und Spekulanten sukzessive aufsprangen. Der Goldpreis erlebte in der letzten Handelswoche bereits einen Short-Squeeze, sodass der Preisanstieg hier zum Wochenstart nicht so spektakulär war, wie jener am Silbermarkt. Die Gold- und insbesondere die Silberminen verbuchten ebenso extreme Kursgewinne. Der HUI-Goldminenindex stieg allein gestern um 5% an, nachdem der langfristige Aufwärtstrend bei 180 Punkten in der Vorwoche erfolgreich getestet und verteidigt wurde.

Nachdem nun die erste Notenbank eine Trendwende ihrer Geldpolitik vollzogen hat und der Bluff der Inflationsbekämpfung aufflog, ist es sehr unwahrscheinlich geworden, dass das Verlaufstief am Aufwärtstrend bei 180 Punkten beim HUI-Goldminenindex noch einmal getestet wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass sukzessive Kaufdruck aufkommt und die Notierungen weiter ansteigen werden. Mit einem Einknicken der US-Notenbank dürfte es dann kein Halten mehr geben und die Minenaktien überproportional zu Gold und Silber davon profitieren im nächsten Jahr.

Gold, Silber und die Minenaktien schießen nach oben, seitdem die Bank of England eingeknickt ist

Auch der Rohölpreis war aus einem mittelfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und erzeugte damit ein Kaufsignal. Auf dem OPEC+ Treffen am Mittwoch wird eine Kürzung der Förderung um 0,5 bis 1,5 Mio. Barrel pro Tag diskutiert, um den kommenden Nachfragerückgang in der Rezession auszugleichen. Auch die Verkäufe aus den strategischen US-Reserven in Höhe von 1 Mio. Barrel am Tag sollen im November enden. Dies könnte den Markt in ein deutliches Defizit drücken. Da der Terminmarkt historisch stark überverkauft ist, wäre ein starker Preisanstieg am Rohölmarkt folgend möglich wieder auf 120$ je Fass. Dies würde den Preisauftrieb zusätzlich verstärken, was letztlich wieder Druck auf die Notenbanken ausüben würde, die Zinsen weiter anzuheben.

Insgesamt erleben wir die Stagflation so, wie ich sie schon in 2019 detailliert vorhergesagt habe in Artikeln, Vorträgen und Webinaren. Die Inflation hat die Notenbanken zu Zinsanhebungen gezwungen, auf die sie jedoch mit einem Management des Zinsanstiegs über weitere QE-Programme reagieren müssen, damit ihnen ihre planwirtschaftlich erzeugte Zombiewirtschaft nicht sofort um die Ohren fliegt. Dies wird die Fiat-Währungen weiter entwerten und die Preise der Edelmetalle diametral gegensätzlich stark ansteigen. Es ist erstaunlich, dass selbst jetzt noch immer ein großer Teil des Marktes nicht annähernd versteht, was hier passiert und ahnungslos durch das Geschwurbel der Notenbanker und Politiker ziellos hin- und herspringt. Dies hat jedoch dazu geführt, dass wir Gold und Silber noch einmal shorten und letztlich jetzt wieder günstig zurückkaufen konnten, wie auch die Goldminenaktien, was unseren Profit nur erhöht. Der skizzierte Fahrplan für die Stagflation ist seit 2019 unverändert und alle anderen Ereignisse nur Symptome dieses großen Resets im Finanzsystem. Keep calm an buy gold!

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.