Gold und Silber auf dem Weg zu neuen Hochs

vorige Woche habe ich hier dargelegt, wieso mich das aktuelle Geschehen im Edelmetallsektor an das Jahresende 2015 erinnert hat. Damals befanden sich Gold, Silber und der XAU Goldminen Index unmittelbar vor dem Beginn einer sehr starken Aufwärtsbewegung. Genau das habe ich auch jetzt wieder erwartet. Tatsächlich deutet inzwischen alles darauf hin, dass dieser neue starke Aufwärtstrend des Edelmetallsektors begonnen hat.

So ist der Goldpreis von seinem Tief am 28. September in nur fünf Tagen um stattliche 7,2% gestiegen. Bei Silber waren es im gleichen Zeitraum sogar 19,1% und beim XAU Goldminen Index 22,6%. Ich sehe in dieser sehr dynamischen Bewegung den Auftakt einer langfristigen Aufwärtswelle, in deren Verlauf sowohl die Edelmetalle als auch der XAU Index auf neue Hochs steigen werden.

Gold tappten die Bären in die Falle

Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, ist der Goldpreis in Dollar gerechnet vor zwei Wochen aus einer zweijährigen Formation nach unten ausgebrochen. Dieses charttechnische Verkaufssignal stand allerdings im Widerspruch zu den bullishen Prognosen meiner Indikatoren und Modelle. Da ich letztere stärker gewichte als die reine Charttechnik, habe ich mit einem charttechnischen Fehlsignal gerechnet.

Im Wochenupdate meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren hatte ich dazu geschrieben: „Aus technischer Sicht kann man diesem Geschehen sogar eine sehr positive Seite abgewinnen. Es hat zu ausgeprägten positiven Divergenzen geführt. Silber, Platin und die Goldminen Indizes sind nicht auf neue Jahrestiefs gefallen. Und wie Sie auf dem Goldchart sehen, befindet sich auch der PMO in einer Lage, die eine positive Divergenz sehr wahrscheinlich macht.“

Gold gibt charttechnisches Kaufsignal …

Inzwischen ist der Goldpreis wieder deutlich über die Untergrenze dieser Formation gestiegen. Der Ausbruch nach unten wurde damit negiert und hat sich wie von mir vermutet als klassische Bärenfalle herausgestellt.

Goldpreis pro Unze in $, 2019 bis 2022

Hier kam es zu einer klassischen Bärenfalle (blaue Ellipse). Damit ist jetzt auch die Charttechnik eindeutig bullish und im Einklang mit meinen Indikatoren und Prognosemodellen.

Quelle: StockCharts.com

Bärenfallen sind starke Kaufsignale. Das gilt in besonderem Maße, wenn derart offensichtliche Chartmarken involviert sind, wie das hier der Fall gewesen ist. Denn wenn es unterhalb solcher Marken nicht zu weiteren Verkäufen kommt, ist der betroffene Markt offenbar „ausverkauft“, und der Weg des geringsten Widerstandes verläuft nach oben.

… und zusätzlich bullishe Momentumsignale

Wie oben bereits erwähnt, war die Dynamik der jüngsten Aufwärtsbewegung bei Gold und mehr noch bei Silber sehr groß. Damit wurden bei wichtigen mittel- und langfristigen Momentumindikatoren beider Metalle klare Kaufsignale ausgelöst bzw. bestätigt.

So beginnen starke und langanhaltende Aufwärtstrends. Im Edelmetallsektor bietet sich Ihnen jetzt also eine exzellente kurz- und langfristige Kaufgelegenheit. Bei welchen Minenaktien Sie die besten Gewinnaussichten haben, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos. Zögern Sie nicht.

