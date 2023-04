Gold und Nickel - Zwischen hochgradigem Abbau und beeindruckenden Bohrergebnissen!

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Volatilität haben sich Investoren oft auf Rohstoffe wie Gold und Nickel verlassen, um ihre Portfolios zu diversifizieren und ihr Vermögen zu schützen.

diese Diversifikation hat sich in der Vergangenheit als sehr Zielführend erwiesen. Denn die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der Übergang zu erneuerbaren Energien werden den Bedarf an Nickel noch massiv erhöhen, da es ein wichtiger Bestandteil von Batterien und anderen Energiespeicherlösungen ist. Laut Experten wird der Nickelpreis in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Nachfrage weiterhin hoch bleibt und das Angebot nicht ausreichen wird. Und genau von diesem Defizit können Anleger massiv profitieren.

Gold gilt hingegen, wie wir wissen, seit jeher als „sicherer Hafen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen und Unsicherheiten wie Inflation und geopolitischen Konflikten wird dieser „Hafen“ verstärkt angesteuert. Aufgrund des Agierens der Zentralbanken ihre Geldmenge zu erhöhen und die Zinsen auf Rekordtiefs zu halten konnte der Goldpreis bereits etwas zulegen. Weitere Zugewinne sind sehr wahrscheinlich! Übrigens kann Gold auch als Absicherung gegen Währungsrisiken dienen, da es als internationales Zahlungsmittel und Reservewährung fungiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Nickel und Gold aufgrund ihrer Rolle als Absicherung gegen Unsicherheiten und der steigenden Nachfrage aufgrund der Energiewende und anderer Faktoren attraktive Investitionsmöglichkeiten darstellen. Für Investoren könnten da TOP-Unternehmen wie Calibre Mining und Canada Nickel in Frage kommen.

Würde man nämlich „grandios“ mit ‚C‘ schreiben, hätte man im Falle von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eigentlich schon alles gesagt und gleichzeitig die grundlegende Gemeinsamkeit der zwei kanadischen „Dynamos“ in einem Wort verpackt. Denn großartig sind die jetzt von beiden Unternehmen veröffentlichten News in jeglicher Hinsicht.

Calibre vermeldete nämlich den Beginn des Abbaus auf seinem 6,8 g/t Gold (Au) hochgradigen nicaraguanischen ‚Eastern Borosi‘-Gold-Silber-Projekt. Wohlgemerkt sprechen wir hier von einem fast 180 km² umfassenden ‚Claim‘, der inmitten des gehaltvollen und größtenteils noch unerforschten ‚Bergbaudreiecks‘ im Nordosten Nicaraguas liegt. Da man Gold bekanntlich dort zuerst findet, wo schon einmal welches abgebaut wurde, ist diese Liegenschaft auch von diesem Gesichtspunkt her sehr attraktiv. Denn diese Liegenschaft kann schon auf eine historische Produktion von mehr als 8 Millionen Unzen Gold zurückblicken.

Obendrein, so die Aufzeichnungen, sitzt ‚Eastern Borosi‘ schon jetzt auf 700.500 Unzen Gold (Au) und 11,4 Millionen Unzen Silber (Ag) in insgesamt 4,4 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 4,93 g/t Au und 80 g/t Ag abgeleiteten‘-Ressourcen und diese NI 43-101-konform.

Potenzial genug also, um jetzt mit der Tagebaumine ‚Guapinol‘ den Startschuss zum Abbau zu geben, dort, wo noch im August herausragende 25,07 g/t Au über 9,7 m sowie 39,21 g/t Au über 3,10 m und 24,85 g/t Au über 3,9 m gemeldet wurden.

Organische Goldproduktionssteigerung fest im Blick

Für Darren Hall, Präsident und CEO von Calibre, stellt die Arbeitsaufnahme der ‚Guapinol‘-Tagebaumine einen wichtigen Hebel dar, um die organische Steigerung der Goldproduktion mit neuem Antriebsstoff zu versorgen:

„Mit ‚Guapinols‘-Reserven mit 6,8 g/t Gold können wir unseren Wachstumskurs noch dynamischer gestalten und für das laufende Jahr 2023 eine konsolidierte Produktion von 250.000 bis 275.000 Unzen noch entschlossener anvisieren.

Mit anderen Worten stellt der Abbaubeginn auf ‚Guapinol‘ die Initialzündung dar, der uns mit Ehrgeiz und Antrieb versorgt, um unsere Goldproduktion in diesem Jahr und verglichen zu 2022 um 20 % und damit um sage und schreibe ein Fünftel nach oben zu schrauben.“

https://www.youtube.com/watch?v=0TeedcFEpBA&t=300s

Fazit: Noch viel Potenzial vorhanden!

Das ist nicht nur unsere Einschätzung, sondern vielmehr auch die von Darren Hall. Denn im Rahmen des diesjährigen Explorationsprogramms hat Calibre Mining (WKN: A2N8JP) aktuell zwei Bohrgeräte auf ‚Eastern Borosi‘ im Einsatz, um neue vielversprechende Zonen zu testen und erweiterte Ressourcen zu entdecken, so der Unternehmenschef.

Diese Ergebnisse werden sich natürlich messbar auf die Goldproduktion auswirken. Dank noch vorhandener Verarbeitungskapazität der Mühle ‚Libertad‘ sind die Weichen für weiteres kräftiges Wachstum definitiv schon gestellt.

Canada Nickel mit fetten Volltreffern auf ‚Texmont‘!

Auch der kanadische Nickelmarkt-Player Canada Nickel (WKN: A2P0XC) kann wieder einmal hochgradige Highlights melden – diesmal von seinem unternehmenseigenen ‚Texmont‘-Projekt, das 36 Kilometer südlich von Timmins liegt.

Die jetzt vorliegenden Auswertungen von insgesamt 16 Bohrungen bestätigen auf beeindruckende Art und Weise die hochgradige oberflächennahe Mineralisierung auf diesem vielversprechenden ‚Claim‘, wo die ‚Texmont‘-Mine noch bis zu Beginn der 1970er Jahre in voller Produktion stand.

Knapp 50 Jahre später setzt sich diese Erfolgsgeschichte unvermindert fort, wie die jüngsten Resultate bestätigen. Denn gleich neun Bohrlöcher durchschnitten hochgradige Abschnitte mit über 1 % Nickel. Im Detail des ‚Best-of‘ der Bohrlöcher betrachtet, förderte Bohrloch TEX23-26 sensationelle 1,47 % Ni über 3 m zutage, während Bohrloch TEX23-19 satte 1,03 % Nickel über sogar 7 m lieferte.

Hinzu kommt, dass auch knapp 500 m nördlich der ursprünglichen hochgradigen ‚Textmont‘-Zone eine hochgradige Mineralisierung identifiziert werden konnte. Hier nämlich lieferte Bohrloch TXT23-32 erstklassige 0,95% Nickel über 10,5 m.

Umso gespannter dürfen wir also sein, was die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse von elf weiteren Bohrlöchern aus diesem hochgradigem Gebiet liefern werden.

Potenzial für kurzfristige Tagebauproduktion bestätigt!

Für Mark Selby, Canada Nickels (Charakter-)Kopf und CEO, unterstreichen die jüngsten Bohrergebnisse das große Potenzial, das ‚Texmont‘ im Form oberflächennaher hochgradiger Abschnitte innerhalb mächtiger mineralisierter Abschnitte in und unter sich trägt:

„Mit den jetzt veröffentlichten Resultaten zeigt sich wieder einmal, dass ‚Texmont‘ noch viel mehr an Potenzial besitzt, als wir bisher zutage fördern konnten. Das gilt umso mehr, als wir mit Bohrloch TEX23-32 gut einen halben Kilometer weiter nördlich einen hochgradigen Abschnitt identifiziert haben. Daher werden wir genau in diesem Bereich unsere Exploration verstärken. Insgesamt untermauern diese Ergebnisse und neu gewonnenen Erkenntnisse unsere Überzeugung, dass die Veröffentlichung einer ersten Ressource wie auch einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse für ‚Texmont‘, die noch für dieses Jahr geplant sind, das herausragende Potenzial dieses Projekts messbar widerspiegeln werden. Das gilt nicht zuletzt auch, weil ‚Texmont‘ mit seinem kurzfristigen Produktionspotenzial eine perfekte Portfolio-Ergänzung zu unserem groß angelegten ‚Crawford‘- und zu unseren regionalen Nickel-Sulfid-Projekten darstellt.“

https://www.youtube.com/watch?v=QG9nNPSZrH8&t=25s

Fazit: Bohrergebnisse und Timmins-Zukäufe im Tausch gegen Stammaktien hieven Canada Nickel auf das nächste Level!

Neben den hochgradigen Ergebnissen von ‚Texmont‘, die Appetit auf noch mehr Mineralisierung machen, und parallel zu den weiteren Plänen, die Canada Nickel nicht zuletzt auch in Sachen kurzfristige Produktion für das hochgradige Projekt entwickelt, setzt das Unternehmen seine Konsolidierungsstrategie etwas weiter nördlich gezielt fort – mit Schwerpunkt auf das gehaltvolle Nickel-Sulfid-Revier ‚Timmins‘. Hier nämlich hat sich Canada Nickel eine 100 %ige Beteiligung an ausgewählten ‚Claims‘ gesichert, für im Tausch von 54.000 seiner Stammaktien.

Eine weitere Vereinbarung, die Canada Nickel getroffen hat, sichert dem Unternehmen das Recht zu, bestimmte abgelaufene Bergbau-Claims im selbigen ‚Timmins‘-Revier im Tausch gegen 10.000 Stammaktien neu zu beanspruchen.

Kurzum: Canada Nickel hat das Timmins-Potenzial fest in seinem Fadenkreuz verankert und wird dieses sukzessive sicht- und messbar machen!

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Calibre Mining, Canada Nickel und eigener Research

