Gold und Kupfer - eine gute Kombination

Der Goldpreis erfreut gerade die Anleger. Nicht unschuldig daran ist wohl die Bankenkrise in den USA

Bankenkrisen will niemand mehr haben. Immerhin hat es drei Banken innerhalb weniger Tage in den USA erwischt. Schon wird über ein Ende von Zinserhöhungen diskutiert. Der Goldpreis ist über den Widerstand von 1.848 US-Dollar je Feinunze gestiegen und hat damit ein Kaufsignal generiert. Die Abwärtsbewegung vom Februar sollte damit vom Tisch sein, allerdings ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Steigt der Preis des edlen Metalls über 1.900 US-Dollar je Unze, dann könnte es sich um einen neuen Aufwärtstrend handeln. Schließlich ist die Gesundheit des Bankensektors schwierig und es ist noch ungewiss, ob nicht noch weitere US-amerikanische Banken folgen. Gold als krisensicheres Investment sollte also weiter an Attraktivität gewinnen. Positiv wäre dies für Gesellschaften mit Gold in den Projekten, wie etwa GoldMining oder Torq Resources. GoldMining erschließt Gold- und Gold-Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Und die Tochtergesellschaft U.S. GoldMining plant gerade den Börsengang und entwickelt das Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Torq Resources besitzt hervorragende Beteiligungen in Chile im Kupfer- und Goldbereich.

Diese beiden Unternehmen besitzen nicht nur Gold, sondern auch Kupfer. Hier spielt der Blick auf China eine wichtige Rolle. Denn eine Nachfrageerholung sollte nach der langen und strengen Zeit der Beschränkungen kommen. Noch ist die Kupfernachfrage noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Experten rechnen jedoch für spätestens April mit einem Nachfrageanstieg beim rötlichen Metall. Vielleicht spielt gerade noch ein Neujahrseffekt mit, der die Erholung des Kupferbedarfs hinauszögert. Die Stimmung bei chinesischen Unternehmen hat sich jedenfalls im Januar und Februar bereits gebessert.

