Gold und das FBI

Laut einer Schlagzeile aus den USA, soll Gold aus der Zeit des Bürgerkriegs gestohlen worden sein

Das FBI führte Ausgrabungen in Pennsylvania durch. Es ging um eine Goldlieferung aus dem Jahr 1863. Angeblich waren mehrere Tonnen Gold auf dem Weg zur U.S. Mint in Philadelphia. Das FBI bestand lange darauf, dass nichts gefunden worden war. Es entstand ein Rechtsstreit vor dem Bundesgericht zwischen dem FBI und Dennis Parada, der behauptet, dass das FBI den Fund vertuscht. Parada ist Mitbegründer der Schatzsucherorganisation Finders Keepers. Das FBI gibt zwar zu nach dem Gold gesucht zu haben, aber als 2018 eine von Parada bezeichnete Stelle untersucht wurde, wurde angeblich nichts gefunden. Allerdings vermutet Parada eine nächtlich heimliche Ausgrabung durch das FBI. Anwohner hätten Bagger und gepanzerte Lastwagen in der Nacht gesehen. Ungereimtheiten bei hunderten von Fotos sowie fehlende Reise- und Spesenrechnungen lassen an den Aussagen des FBIs zweifeln, so Parada. Die Regierung fordert dennoch die Einstellung des Falls, entschieden ist noch nicht.

Ob es mehr der Gerechtigkeitssinn oder die Schatzsucherei sind, die Parada antreiben, Gold hat schon immer Begehrlichkeiten geweckt, für Raub und Mord gesorgt und zu Kriegen geführt. Wer heute in den Genuss des werterhaltenden Goldes kommen möchte, hat es einfacher. Physisches Gold kann bei vertrauensvollen Händlern erworben werden oder der Anleger setzt auf die Aktien von Goldunternehmen, die das wertvolle Edelmetall aus dem Boden holen können. Da wären beispielsweise Trillium Gold Mines oder Caledonia Mining. Trillium Gold Mines besitzt ein 55.000 Hektar großes Grundstückspaket in Ontario sowie Liegenschaften in Larder Lake, Ontario. Caledonia Mining ist ein langjähriger erfolgreicher Goldproduzent. Die Blanket-Mine in Simbabwe wird nun auch mit eigenem Solarstrom betrieben.

