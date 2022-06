Gold und Aktien - im Einklang?

Gold ist eine Absicherung, keine Spekulation. Doch auch mit Gold können Investoren Rendite einfahren, wenn sie auf die richtigen Gold-Aktien setzen

Im jüngsten Marktreport des Goldhändler Degussa wird das Verhältnis vom Goldpreis zu Aktienkursen untersucht. Dabei wurde betrachtet, wo der Goldpreis bei welchen Indexstand eines breiten US-Aktienmarktindex inklusive Dividenden reinvestiert stand. Anhand eines Koordinatensystems ist erkennbar, dass die Tendenz nach rechts oben geht. Das bedeutet, dass bei steigendem Index (horizontal abgetragen) der Goldpreis (vertikal) ebenfalls höher wird. Dabei wurden als Zeitraum die vergangenen 50 Jahre gewählt. Das Fazit ist also, dass es eine positive Korrelation zwischen Aktien und Gold gibt. Ist das überraschend? Für einige, die immer Gold als ultimative Absicherung gegen Krisen hochjubeln, sicherlich. Doch eins darf nicht vergessen werden: Gold ebenso wie Aktien, also Anteile an Unternehmen, sind Realvermögen und damit Vehikel, die inflationären Tendenzen trotzen. Dies ist gerade in der heutigen Zeit wichtig. Denn die Inflationsraten sind auf Höhen gestiegen, die 40 Jahre lang nicht mehr erreicht wurden.

Was nun aber, wenn man Aktien mit Gold, physischem Gold im Boden, unterlegt? Sollte so ein Realinvestment nicht doppelt gut sein? Da kommt es stark auf das Management an und natürlich die Projekte, die so ein Unternehmen bearbeitet. Doch wenn es sich um ein Unternehmen mit fundamental guten Goldprojekten handelt und dem Management zuzutrauen ist, diese auch sinnvoll bearbeiten zu lassen, dann sollten solche Gold-Aktien doppelt gut sein in Zeiten wie heute. Beispiel für solche Goldunternehmen, die zur Beimischung in einem risikobetonten Portfolio dienen können, sind Victoria Gold und Calibre Mining. Victoria Gold gehört zu den Produzenten, dies aufgrund seiner Dublin-Gulch-Liegenschaft im Yukon. Calibre Mining ist ebenfalls bereits ein Produzent und ist spezialisiert auf Nord- und Südamerika.

