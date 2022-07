Gold übertrifft andere Vermögenswerte

Immer, wenn die Inflation schnell und nachhaltig ansteigt, hat Gold beste Chancen andere Werte zu schlagen

Schließlich ist Gold ein physischer Vermögenswert ohne Verbindlichkeiten. Inflation kann den Wert des Goldes also schmälern, so wie es bei Anleihen und Aktien der Fall sein kann, wenn Inflation herrscht. Auch ohne die gefürchtete Rezession wird die Inflation bleiben. Hohe Rohstoffkosten und der allgemeine Preisdruck sind verantwortlich. Beschleunigt wurde die Inflation noch durch den Ukraine-Krieg.





Zu den bekannten Unsicherheiten kommen im November noch die Zwischenwahlen in den USA hinzu. Der Kaufkraftverlust, dem sich kein Bürger mehr entziehen kann, führt zu einem geringeren Verbrauchervertrauen. Gewinnerwartungen werden zurückgeschraubt und schwache Konjunkturdaten sollten dem sicheren Hafen Gold Attraktivität verleihen. Die deutliche Wirtschaftsabkühlung sieht man auch an der Entwicklung der Aktienmärkte, die die Anleger enttäuscht.





Da sollte der Blickpunkt mehr auf das altbewährte Gold gerichtet sein, das ein wichtiger Bestandteil bei der Absicherung gegen Risiken ist. Preislich könnte zudem ein Wende beim Goldpreis eingetreten sein. Nachdem der Preis des Edelmetalls bis auf 1.780 US-Dollar abgestürzt ist, setzte eine Erholung auf über 1.800 US-Dollar ein. Experten sehen hier die Chance, dass ein Schlusspunkt hinter die Abwärtsbewegung seit Juni gesetzt wurde. Charttechnisch liegt die nächste Hürde für den Goldpreis bei 1.820 US-Dollar je Unze. Sollte der Preis des Edelmetalls darüber hinaus ansteigen, so könnte eine Erholungsrally starten. Goldminenaktien rücken daher gerade jetzt in den Fokus. Da wären etwa CanaGold oder Chesapeake Gold. CanaGold besitzt zu 100 Prozent das aussichtsreiche New Polaris-Goldprojekt in British Columbia. Bohrungen ergaben bis zu gut 37 Gramm Gold je Tonne Gestein. Chesapeake Gold konzentriert sich auf Süd- und Nordamerika. Das Hauptprojekt ist die Metates-Liegenschaft (Gold, Silber und Zink) in Durango, Mexiko.





