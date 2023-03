Gold testet Unterstützung - eine Kaufgelegenheit

Liebe Leser,

die Aktienmärkte befinden sich seit über einem Jahr in einer Baisse. Daran hat sich durch die Aufwärtsbewegung, die im Oktober vorigen Jahres begonnen hatte, nichts geändert. Denn dabei hat es sich lediglich um eine völlig normale Bearmarketrally gehandelt. Das zeigt die mittelfristige Markttechnik.

Darunter verstehe ich eine Kombination zahlreicher Indikatoren, die neben den Aktienmärkten auch die Rentenmärkte einbeziehen. Hier hat seit Oktober 2022 nur eine unwesentliche Verbesserung stattgefunden. Leider zu wenig, um den Beginn einer neuen Hausse zu signalisieren.

Neue Abwärtswelle an den Aktienmärkten

Nun hat sich die Markttechnik in den vergangenen beiden Wochen wieder verschlechtert. Das war zu erwarten, und es deutet darauf hin, dass die Bearmarketrally vorüber ist. An den Aktienmärkten hat also eine neue Abwärtswelle begonnen.

Da alle historisch bewährten makroökonomischen Indikatoren eine Rezession in den USA signalisieren und die US-Börse fundamental immer noch extrem überbewertet ist, rechne ich mit erheblich tieferen Kursen. Eine Kurshalbierung wäre keine Überraschung. Deshalb empfehle ich den Lesern meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren einen relativ hohen Cash-Anteil, eine entsprechend geringe Aktienquote sowie ein paar ausgewählte Short-Positionen, mit denen sie von fallenden Kursen profitieren.

Dafür geht es aufwärts bei Gold

Ein völlig anderes Bild als die Aktienmärkte zeigt der Edelmetallsektor. Er befindet sich im großen Bild gesehen nämlich in einer Hausse und bietet Ihnen aktuell eine hervorragende Kaufgelegenheit. Das zeigt Ihnen der folgende Chart.

Wie Sie sehen, ist der Goldpreis Anfang des Jahres aus einer rund halbjährigen Bodenformation nach oben ausgebrochen und anschließend auf 1.975 $ pro Unze gestiegen. Dann folgte eine völlig normale Korrektur, die ich als einen Test der Ausbruchslinie interpretiere.

Goldpreis pro Unze in $, Momentum-Indikator, 2022 bis 2023

Der Goldpreis hat gerade die Ausbruchslinie seiner sechsmonatigen Bodenformation getestet. Damit bietet sich Ihnen hier ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis.

Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis

Aus charttechnischer Sicht bietet Ihnen ein Kursrückgang auf die Ausbruchslinie eine Kaufgelegenheit mit einem exzellenten Chance-Risiko-Verhältnis. Das gilt umso mehr, wenn dieser Test der Unterstützung mit einem Rückgang des Momentum-Oszillators in den Bereich seiner Nulllinie zusammenfällt und die Sentimentindikatoren sehr niedrige Werte anzeigen. Genau das ist bei Gold und dem gesamten Edelmetallsektor der Fall.

Fallende Aktienkurse, steigender Goldpreis

Mich erinnert die aktuelle Lage stark an das Geschehen im Jahr 2001. Damals wie heute war die US-Börse extrem überbewertet, und die meisten Wall Street-Ökonomen prognostizierten eine sanfte Landung der Wirtschaft – obwohl alle treffsicheren makroökonomischen Kennzahlen auf eine Rezession hindeuteten.

Was dann geschah, war eigentlich keine Überraschung: Es kam zu einer schweren Aktienbaisse und zu einer Rezession. Doch während sich die Aktienkurse halbierten, stiegen der Goldpreis und die Kurse der Edelmetallaktien um über 50%. Warum ich eine ganz ähnliche Entwicklung auch jetzt wieder erwarte und welche Minenaktien ich zum Kauf empfehle, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

