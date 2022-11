Gold startet durch – starkes Kaufsignal auch für Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

in den vergangenen Wochen haben die meisten meiner mittelfristig orientierten Indikatoren und Modelle nach und nach Kaufsignale sowohl für Gold als auch für Silber gegeben. Dabei kam es am US-Terminmarkt für Silber sogar zu einem extrem seltenen langfristigen Kaufsignal, das einen starken Aufwärtstrend erwarten lässt.

Darüber hinaus sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen aus einer sehr hohen Staatsverschuldung, hohen Inflationsraten und einem zunehmend fragilen Finanzsystem mit riesigen Spekulationsblasen rundum bullish. All das lässt nur einen Schluss zu: Die langfristigen Aussichten für Gold, aber auch für Silber sind hervorragend.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass die nervenzehrende Korrektur des Edelmetallsektors vorüber ist und die nächste große Aufwärtswelle der langfristigen Goldhausse begonnen hat.

Gold bricht mit Wucht nach oben aus

Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, hat sich beim Goldpreis in Dollar in den vergangenen 10 Wochen eine Bodenformation entwickelt. Gleichzeitig ist bei dem Momentum-Oszillator eine positive Divergenz entstanden (blaue Pfeile), indem dieser nicht unter sein Ende August erreichtes Tief gefallen ist. Damit wurde eine bevorstehende Trendwende nach oben signalisiert.

Diese Trendwende ist jetzt erfolgt. In einer sehr dynamischen Bewegung ist der Goldpreis zunächst über seine Abwärtstrendlinie gestiegen und kurz darauf auch über die Obergrenze der 10-wöchigen Bodenformation. Aus charttechnischer Sicht hat damit ein neuer Aufwärtstrend begonnen.

Goldpreis pro Unze in $, Momentum-Oszillator, 2021 bis 2022

Die positive Divergenz des Momentum-Oszillators (blaue Pfeile) bestätigt den von zahlreichen anderen Kennzahlen signalisierten Anstieg auf neue Hochs bei Gold.

Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Sentiment- und Momentum-Indikatoren bullish

Die Sentimentindikatoren haben sich in den vergangenen Wochen auf Niveaus bewegt, die gewöhnlich nur am Ende einer Baisse vorkommen. Das gilt auch für die Positionierung der kommerziellen Hedger an den Terminmärkten, die sich kaum noch gegen fallende Edelmetallkurse abgesichert haben. Damit signalisieren auch diese Kennzahlen den Beginn eines starken Aufwärtstrends.

Doch selbst das ist noch nicht alles. Ein weiterer sehr wichtiger Momentum-Indikator meines Analyse-Arsenals, den ich hier aus Platzgründen nicht zeigen kann, hat gerade eine mehrmonatige Bodenformation mit einem klaren Kaufsignal abgeschlossen. Diese Kennzahl ist längerfristig orientiert und signalisiert einen Anstieg des Goldpreises auf neue Allzeithochs.

Unsere Indikatoren signalisieren, dass Silber noch stärker steigen wird als Gold.

