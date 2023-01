Gold startet mit Kaufsignal ins neue Jahr

Liebe Leser,

in Euro gerechnet, hat der Goldpreis im Jahr 2022 um 5,7% zugelegt und der Silberpreis um 9,2%. Das ist ein gutes Ergebnis in einem Jahr, in dem es sowohl an der Börse als auch an den Anleihenmärkten zu deutlichen Kursverlusten kam.

Beispielsweise ist der S&P 500 um 19,4% gefallen und der NASDAQ Composite um 28,6%. Am deutschen Aktienmarkt ging der DAX um 12,3% nach unten und der MDAX um 28,5%. Schließlich haben 10-jährige Bundesanleihen ein Minus von 17,1% vorzuweisen, und die Kurse 10-jähriger US-Staatsanleihen sind sogar um 29% gefallen. Wohl dem, der Edelmetalle besitzt.

Die Aktienbaisse wird weitergehen

Unsere Prognosemodelle und Kennzahlen signalisieren übrigens eine Fortsetzung der Aktienbaisse. Die fundamentale Überbewertung ist immer noch fast so hoch wie am Top des Jahres 2000 – also bevor der NASDAQ 100 Index um 83% abstürzte – und die mittelfristige Markttechnik ist weiterhin sehr bearish.

Darüber hinaus zeigt die Finanzmarktgeschichte, dass Aktienbaissen in den USA im Durchschnitt 19 Monate gedauert haben. Gemessen am S&P 500 ist die aktuelle Baisse erst 12 Monate alt. Darüber hinaus erfolgten die größten Kursverluste erst in der Spätphase der Baisse – wenn die Fed längst wieder mit Zinssenkungen begonnen hatte. Das alles deutet auf ein turbulentes Börsenjahr 2023 hin.

Die Edelmetallhausse ebenfalls

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich bei Gold und Silber. Hier haben unsere Modelle in den vergangenen Monaten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends prognostiziert. Tatsächlich ist der Goldpreis von seinem Korrekturtief, das Anfang November 2022 erreicht wurde, bereits um mehr als 200 $ pro Unze bzw. 12% gestiegen und Silber sogar um 36%. Interessanterweise haben die Sentimentindikatoren noch kaum auf diesen Kursanstieg reagiert. Sie befinden sich für beide Metalle im unteren neutralen Bereich. Damit bestätigen sie unsere bullishen Prognosen.

Neues Kaufsignal für Gold

In den ersten beiden Börsentagen des neuen Jahres ist der Goldpreis um 2,5% gestiegen und der XAU Gold- & Silberminen Index um 7,4%.

Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, ist der Goldpreis damit aus einer sechsmonatigen Bodenformation nach oben ausgebrochen. Aus charttechnischer Sicht hat er also ein Kaufsignal gegeben, das sich nahtlos in eine ganze Flut von bullishen Signalen einfügt, über die ich in den vergangenen Monaten berichtet hatte.

Goldpreis pro Unze in $, 2022 bis 2023

Der Goldpreis hat eine sechsmonatige Bodenformation mit einem Ausbruch nach oben beendet, ein charttechnisches Kaufsignal.

Quelle: StockChart.com; krisensicherinvestieren.com

Edelmetallaktien mit großem Aufwärtspotenzial

Ein ähnlich bullishes Bild zeigt sich bei dem bereits erwähnten XAU Goldminen Index. Auch er hat einen neuen Aufwärtstrend begonnen. Auf höhere Edelmetallpreise werden die Kurse der Minenaktien mit starken Kursgewinnen reagieren. Nehmen Sie die Chancen wahr, die Ihnen dieser höchst attraktive Sektor im Moment noch bietet.

P.S.: Die besten Goldminenaktien sind günstig bewertet und schuldenfrei.

