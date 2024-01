Marktkommentar der SOLIT Management GmbH von Chefanalyst Markus Blaschzok:

Gold stark trotz abnehmender Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im neuen Jahr

Der Goldpreis fiel zu Wochenbeginn leicht, da der US-Dollar unvermindert Stärke zeigte, obwohl sich der Markt auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im März konzentriert. Eine Zinssenkung war in den letzten Tagen weniger wahrscheinlich geworden nach soliden Einzelhandelszahlen und einer guten Verbraucherstimmung in den USA. Nach den Fed Funds Futures sank die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in den letzten Wochen von über 90 % auf nur noch 44 %, was dem Goldpreis Gegenwind bescherte. Der Markt preist aktuell mehrere Zinssenkungen ein, doch dürften die Erwartungen übertrieben sein und so Raum für Enttäuschungen lassen.

Im neuen Jahr zeigte der Goldpreis bisher nur Schwäche und fiel im Tief bis an die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar je Feinunze. Anfang Dezember wurden die Goldbullen enttäuscht, nachdem sich ein Ausbruch über den Widerstand bei 2.080 US-Dollar als falscher Ausbruch entpuppte, auf den der sechsstärkste Tageseinbruch in der Geschichte folgte. Ende Dezember griffen die Goldbullen erneut den Widerstand bei 2.080 US-Dollar an, in der Hoffnung einer Rallye zum Jahreswechsel. Diese Offensive der Goldbullen scheiterte jedoch und der Goldpreis fiel erneut zurück auf die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar, wo sich die Goldbullen wieder formierten, um diese Unterstützung vorerst zu verteidigen.

Das Sentiment am Goldmarkt ist jedoch bereits sehr bullisch, was bedeutet, dass es keine neuen Käufer gibt, da bereits jedermann Long am Goldmarkt ist. Damit fehlt den Goldbullen die nötige Kraft für einen neuerlichen Angriff auf das Allzeithoch, während die ersten Spekulanten beginnen in das Lager der Bären zu wechseln und so der Verkaufsdruck sukzessive zunimmt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar in Bälde fallen und sich die Korrektur am Goldmarkt ausweiten könnte. Nur neue exogene Faktoren können dem Goldpreis jetzt noch unter die Arme greifen.

Der Goldpreis handelt noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 2.000 US-Dollar

Der US-Dollar konnte zum Jahreswechsel ein höheres Tief ausbilden, was wir gehofft hatten. Der Terminmarkt hatte sich bei dem Angriff der Bären auf den US-Dollar zum Jahresende hin völlig von bullischer Spekulation bereinigt, womit der Weg für eine weitere Stärke des US-Dollars in diesem Jahr frei ist. Es ist nun gut möglich, dass wir eine Dollarstärke sehen werden, während der Euro in diesem Jahr sukzessive unter Druck geraten und erneut auf die Parität zum US-Dollar fallen wird. Dies würde insbesondere den Goldpreis in US-Dollar belasten, während sich der Goldpreis in Euro stark halten würde.

Der US-Dollar konnte ein höheres Tief ausbilden, während sich der Terminmarkt völlig bereinigt hat

Goldminenaktien starten schwach in das neue Jahr

Die Goldminenaktien brachen in der letzten Handelswoche stark ein, obwohl der Standardaktienmarkt weiterhin von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und ein Ausbleiben einer Rezession getrieben wird. Die Märkte rechnen nicht mehr mit einer Rezession, die jedoch unausweichlich ist und im Jahresverlauf die Märkte treffen wird.

Sobald der Goldpreis die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar nach unten durchbricht, wird es auch weiteren Verkaufsdruck am Goldmarkt geben, der den HUI-Goldminenindex erneut in den Bereich zwischen 180 und 200 Punkte bringen sollte, was ich als langfristiges Akkumulationsniveau betrachte. Erst mit einer neuen Rezession, auf die die Notenbanken in Panik mit neuen QE-Programmen reagieren werden, ist der Weg für Gold und insbesondere die Goldminen zu neuen Hochs frei. Gerade die aktuell historisch günstigen Goldminen werden dann von jedem Fondsmanager gekauft werden, worauf deren Notierungen stark ansteigen werden.

Wir werden in diesem Jahr aufgrund einer Rezession und Deflation erst eine Schwäche am Goldmarkt erleben, worauf es nach einem Eingreifen der US-Notenbank zur Stabilisierung der Märkte und des Bankensystems zu einer historischen Rallye am Goldmarkt und den Minenaktien kommen wird. Die Sentimentdaten für Gold zeigen ein deutliches Korrekturpotenzial, das jedoch bis 1.800 US-Dollar begrenzt sein dürfte. Insbesondere die Goldminenaktien sind bereit sehr günstig und ein langfristiger Kauf, auch wenn diese mit dem Goldmarkt in den nächsten Wochen noch einmal kurzzeitig zur Schwäche neigen könnten. Bei Gold und den Goldminenaktien gibt es in diesem Jahr erneut große Chancen auf der Oberseite, denn sobald die Notenbanken auf eine Rezession mit dem Drucken von Geld aus dem Nichts reagieren werden, wird der Goldpreis die folgende Abwertung der Fiat-Währungen ausgleichen und entsprechend stark ansteigen.

Die Goldminenaktien kamen in der vergangenen Handelswoche stark unter Verkaufsdruck

Technische Analyse zu Gold: Goldbullen kämpfen um die wichtige Unterstützung bei 2.000 US-DollarTerminmarkt: CoT-Report

Der CoT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die CoT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.

CoT-Daten für Gold vom 20. Januar:

Im neuesten CoT-Report sehen wir eine Stärke zur Vorwoche und ein Defizit am Goldmarkt. Der Goldpreis fiel um 4 US-Dollar, doch sind die Spekulanten mit 10 Tsd. Kontrakten Short gegangen. Der CoT-Index OI hat sich dabei um 4 Punkte auf 34 verbessert.

Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und so sind die Daten mit 34 Punkten auch weiterhin bärisch und so schlecht, wie zuletzt vor zwei Jahren. Das Sentiment ist extrem bullisch und so sprechen die CoT-Daten eher für eine Ausweitung der Korrektur, anstatt für einen Preisanstieg in den nächsten Wochen und Monaten.

Die Terminmarktdaten für Gold sind bärisch und so schlecht wie zuletzt vor zwei Jahren

Die BIG 4 halten eine historisch hohe Shortposition am Terminmarkt, was ein kurzfristig bärisches Indiz ist

Die Goldbullen wurden im November über 2.080 US-Dollar abgefischt und die Rallye endete mit einem starken Preiseinbruch, was ein extremes Warnsignal war. Während das Sentiment immer bullischer wurde, scheiterten die Goldbullen nochmals am Widerstand bei 2.080 US-Dollar im Dezember, womit die Bären nun am Zug sind. Der Terminmarkt zeigt, dass das Sentiment so bullisch ist wie zuletzt vor zwei Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist nun sehr hoch, dass als nächstes die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar fallen wird und sich die Korrektur ausweiten wird. Ein erneuter Test der Unterstützung bei 1.800 US-Dollar ist in den nächsten durchaus denkbar.

Kurzfristig agierende Trader waren bereits am Widerstand bei 2.080 US-Dollar antizyklisch Short gegangen, während es unter 2.000 US-Dollar ein weiteres prozyklisches Kaufsignal geben wird mit einem ersten Ziel bei 1.900 US-Dollar.

Der Widerstand bei 2.080 US-Dollar hat mehrmals gehalten. Die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar dürfte als nächstes brechen

Goldpreis in Euro

Da wir von einer Fortsetzung der Dollarstärke ausgehen, erwarte ich eine bessere Entwicklung des Goldpreises in Euro in diesem Jahr. Fällt der Goldpreis in US-Dollar auf 1.800 US-Dollar, so dürfte der Goldpreis in Euro womöglich noch einmal die Unterstützung bei 1.740 Euro testen.

Der erneute Rücksetzer auf 1.740 Euro stellt dann eine erneute Kaufchance dar, die man nicht verpassen darf, denn dem Euro steht in den nächsten 12 Monaten eine weitere deutliche Abwertung bevor, auf die der Goldpreis in Euro mit einem deutlichen Preisanstieg reagieren wird.

Der Goldpreis in Euro sollte von einer weiteren Euroschwäche profitieren. Ein Rücksetzer auf 1.740 Euro war wiederholt eine geschenkte Kaufgelegenheit

Über die SOLIT Gruppe:

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 kundenorientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

Mehr: https://news.solit-kapital.de/

Markus Blaschzok

Markus Blaschzok, Dipl.-Betriebswirt (FH), CFTe, ist ein Analyst, Trader sowie Ökonom der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Seit 2009 publiziert er einen bekannten wöchentlichen Marktkommentar mit dem Schwerpunkt auf Edelmetalle und Rohstoffe sowie Austrian Economics. Neben seinen Analysen als Chefökonom für die SOLIT Gruppe in Wiesbaden, ist er seit 2010 Gründer und Inhaber von Blaschzok Research. Er hält Vorträge zu den Themen der Österreichischen Schule, Trading an den Finanzmärkten und ist bekannt für seine treffenden Prognosen. In 2019 hatte er bereits die aktuelle Stagflation, die Zinswende und die Reaktion der Märkte darauf in Artikeln, Vorträgen und Videos als einsamer Rufer in der Wüste faktisch nahezu exakt vorhergesagt.