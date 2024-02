Gold - stabilisiert sich immer mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Besuchen Sie mich auf dem Frankfurter Börsentag im Kap Europa am Samstag den 2. März 2024 am Stand 13 oder bei meinem Vortrag um 12 Uhr in Saal 5. Ich freue mich auf Sie!

Gold update

Der Abwärtstrendkanal wurde zur Seite verlassen, auch wenn es zwischenzeitlich noch einen kleinen Schub nach unten gegeben hatte. Inzwischen stabilisiert sich das Edelmetall und ein weiteres Abdriften scheint derzeit nicht zu erwarten zu sein. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und üben daher keinen Druck auf den Preis aus. Die Stabilisierung dürfte daher noch etwas anhalten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.