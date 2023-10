Gold sinkt auf wichtige Unterstützungsmarke

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Goldpreis ist auf Talfahrt. Katalysatoren sind die steigenden Zinsen und der starke US-Dollar. Investments in Edelmetalle wie Gold bieten keine Dividenden oder Zinsen. Bei einem Anstieg der Zinsen geht der Glanz entsprechender Anlagen somit verloren. Edelmetalle notieren meist in US-Dollar. Steigt der US-Dollar gegenüber anderen Währungen wird der Erwerb von Gold für Investoren außerhalb des US-Dollarraums zusätzlich teuer. Eine rückläufige Nachfrage drückt auf den Preis. Ein Ende der relativ hohen Zinsen ist aktuell noch nicht in Sicht. Die jüngsten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten aus den USA waren robust, so dass die Fed die Zinszügel nicht so schnell lockern wird. Technisch deutet sich jedoch eine Stabilisierung an.

Widerstandsmarken: 1.836/1.889/1947/1982/2059 USD

Unterstützungsmarken: 1.728/1.784/1.806 USD

Der Kurs für eine Feinunze Gold bildet seit Anfang Mai diesen Jahres einen Abwärtstrendkanal. In der zurückliegenden Woche wurde zunächst die 200-Tage-Durchschnittslinie und im weiteren Verlauf die 61,8%- und 50%-Retracementlinie nach unten durchbrochen. Aktuell deutet sich eine Stabilisierung an der Unterkante des Abwärtstrendkanals an. Zwischen 1.784 und 1.806 USD findet das Edelmetall weitere starke Unterstützungsmarken. Solange die Marke von 1.784 USD nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. MACD und RSI haben zuletzt extrem tiefe Levels erreicht. Eine Trendumkehr ist jedoch noch nicht zu erkennen. Einige Investoren werden auf handfestere Kaufsignale warten. Die ersten Impulse könnten bei einem Ausbruch über 1.836 USD erfolgen.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD

Hebel

finaler Bewertungstag

Feinunze Gold

HC1H3R

4,84

1.769,855533

1.769,855533

31,8

Open End

Feinunze Gold

HC05QL

22,14

1.587,391316

1.587,391316

7,7

Open End



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bear Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD

Hebel

finaler Bewertungstag

Feinunze Gold

HC9NMV

6,26

1.882,015984

1.882,015984

30,6

Open End

Feinunze Gold

HC6HZY

23,27

2.061,884984

2.061,884984

7,6

Open End



Basiswert

Produkttyp

WKN

Verkaufspreis

Finaler Beobachtungstag

Feinunze Gold

Indexzertifikat

HR1TYJ*

17,35

Open End



