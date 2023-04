Gold schnuppert Höhenluft

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Auf der Suche der Investoren nach neuen Impulsen für den Aktienmarkt beginnt nun eine spannende Phase. Mit dem Start der Berichtssaison sollte endlich wieder einiges an Bewegung in den Markt kommen. Traditionell öffnen die US-Banken zuerst ihre Bücher. Gerade hier liegt die Brisanz. Nach dem jüngsten Bankenbeben sowohl in den USA als auch in Europa ist die Frage, wie es um die finanzielle Stabilität und Ertragskraft der Geldhäuser bestellt ist. Darauf sollte es heute erste Antworten geben. Gerade der Punkt, ob und wie die Banken auf der einen Seite von den gestiegenen Zinsen profitieren konnten oder eben doch die Risiken der im Wert gefallenen Anleihen aus der Niedrigzinsphase überwiegen, dürfte die zentrale Rolle bei der Vorlage ihrer Bilanzen spielen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Einen wahrlichen Höhenflug legt derzeit das Gold hin. Das als sicherer Hafen geltende Edelmetall notiert auf einem neuen Jahreshoch und damit auch nur noch knapp unter seinem Allzeithoch bei 2.060 US-Dollar pro Feinunze. Allein dieses Jahr legte der Goldpreis um zwölf Prozent zu. Zu einer weiterhin hohen Inflation und geopolitischen Unsicherheiten gesellen sich jetzt noch ein wieder schwächerer US-Dollar und fallende Zinsen am Anleihemarkt. Diese Gemengelage könnte das Edelmetall in den kommenden Wochen in neue Höhen katapultieren.

Im Außenhandel Chinas kommt es zu deutlichen Verschiebungen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat die Volksrepublik den Handel mit dem Aggressor Russland deutlich ausgeweitet. Über 70 Prozent beträgt hier das Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während die Exporte nach Deutschland ein leichtes Minus verzeichneten. Gleiches gilt für die Importe – für eine wie Deutschland stark auf den Außenhandel ausgerichtete Wirtschaft eine Hiobsbotschaft. Wenn die Handelsaktivitäten mit der zweigrößten Volkswirtschaft der Welt weiter zurückgehen, verdienen auch deutsche Unternehmen kurzfristig weniger. Langfristig steht damit auch der Wohlstand Deutschlands auf dem Spiel.