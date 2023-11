Gold oder Silber - das ist nicht die Frage

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Gold ist ein internationaler geschätzter Vermögenswert mit einer guten Wachstumsgeschichte. Aber auch Silber glänzt

Israels Krieg mit der Hamas führte im Oktober zu großem Interesse von Anlegern nach Gold und Silber. Auch bei den Micro-Gold-und Silber-Futures-Kontrakten war gegenüber Oktober 2022 im Oktober 2023 ein Anstieg von 24 Prozent zu verzeichnen. Beim Micromarkt können Händler und Investoren, die auf geringere Preisschwankungen setzen wollen, Gold und Silber kaufen und verkaufen, dies bei der „Chicago Mercantile Exchange“ (CME). Die Micro-Futures sind für viele Basiswerte, einschließlich Aktienindizes, Währungen und Rohstoffe verfügbar. Wollen Anleger in den Silbermarkt einsteigen, gibt es neben Futures, Fonds und Barren oder Münzen auch Aktien, die auf Silber und/oder Gold fokussiert sind.

Gold besitzt als eines der edelsten Metalle seit den Anfängen einen Reiz, dem sich Anleger kaum entziehen können. Silber dagegen sorgt mit seiner Dualität als Edel- und Industriemetall ebenso wie Gold für Diversifizierung in einem Depot. Ein Blick auf die preisliche Entwicklung der Edelmetalle kann nicht schaden. Anfang März fiel der Silberpreis kurz unter 20 US-Dollar je Unze, damit auf den bisher niedrigsten Preis im Jahr 2023. Anfang Mai lag er über 26 US-Dollar. Die Marke von 28 US-Dollar je Unze hat Silber mehrfach getestet in den letzten Jahren, konnte aber den Durchbruch nicht erreichen. Die Zukunft des Silberpreises, vielleicht über 30 US-Dollar je Unze oder im Zuge einer Rezession wieder niedriger als jetzt, da sind sich die Experten nicht einig. Jedenfalls sollte eine beginnende Lockerung dem Gold- als auch dem Silberpreis Auftrieb verleihen. Manch Analyst spricht von 3.000 US-Dollar je Unze Gold und 50 US-Dollar je Unze Silber. Wie dem auch sei, mit Aktienwerten, die Silber oder Gold oder beides in sich vereinen, dürfte ein Depot aufgewertet werden können. Vizsla Silver etwa besitzt das hochgradige Panuco Silber-Gold-Projekt in Mexiko. Die Infrastruktur, darunter Straßen, Genehmigungen, Strom und qualifizierte Arbeitskräfte, ist bestens. Discovery Silver verfügt über das Codero-Silberprojekt in Mexiko, das zu den größten Silberlagerstätten weltweit gehört.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.