Gold noch mit Gegenwind

Steigende Anleiheerträge und die Inflation, damit die Erwartung weiterer Zinserhöhungen bremsen den Goldpreis noch aus

War die Stimmung am Goldmarkt noch bis Anfang Februar von Optimismus geprägt, so hat sich ein gewisser Pessimismus breitgemacht. Nun rechnen manche mit einer Zinserhöhung durch die Fed vielleicht sogar auf sechs Prozent oder mehr. Dazu kommt, dass mit den steigenden Anleiheerträgen auch der US-Dollar neue Stärke gewinnt. Das alles ist für den Preis des Edelmetalls weniger zuträglich. Doch es sollte sich um einen relativ kurzfristigen Gegenwind handeln. Gold ist aber mehr als nur ein Spielball der Inflation und der Zinsentwicklung. Gold ist ein Wertspeicher, der nie enttäuscht hat über die Jahre, sogar Jahrhunderte. Gold ist ein sicherer Hafen und sollte in diesen Zeiten – man denke nur, dass sich die russische Invasion in der Ukraine gerade gejährt hat und ein Ende nicht abzusehen ist – auf Dauer Anleger anziehen.

Es sollte also nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Edelmetall wie ein Phönix aus der Asche erhebt, um preislich zu neuen Ufern aufzubrechen. Dies vor allem dann, wenn die USA in eine Rezession abdriften. Denn dann würde die Fed gegensteuern müssen und den entgegengesetzten Kurs einschlagen. Dabei gehen die meisten Erwartungen von einer milden Rezession aus, wenn sie denn kommt. Die Inflation in den USA hat sich bereits verlangsamt, der Höchststand war im Juni 2022 erreicht worden. Ebenso wie Gold leidet momentan auch der Silberpreis. Die Gold-Silber-Ratio liegt jetzt bei zirka 85. Anleger sollten jetzt abwarten und weiterhin auf Gold und auch Silber als langfristiges Investment vertrauen. Dies ist möglich mit einem Engagement in Unternehmen wie Victoria Gold und Tudor Gold. Victoria Gold ist im Yukon ein erfolgreicher Goldproduzent dank seiner Eagle Goldmine. Laut einem neuesten Bericht sorgen eine lange Lebensdauer, Produktionswachstum und eine deutliche Steigerung der Mineralressourcen für Freude. Tudor Gold kümmert sich in British Columbia um sein Treaty Creek-Projekt (Gold, Silber, Kupfer), das bereits früher produziert hat.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.