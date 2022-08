Gold, die letzte Werteinstanz

Simbabwes Inflation macht die Bevölkerung arm. Simbabwe macht es vor, was Politiker und Bürger tun können: In Gold anlegen

Ende Juli war es so weit, die Zentralbank von Simbabwe gab das Debut für ihre Mosi-oa-Tunya-Goldmünze bekannt. Damit wollen Notenbanker und Politiker ihre Bürger vor der ausufernden Inflation schützen. Denn nur, wenn die Geldentwertung für Anleger kein Problem darstellt, kann eine Sparkultur aufgebaut werden. Sparen ist dann wieder die Grundlage für Wohlstand und späteren Konsum. Man darf gespannt sein, wie diese Art des Sparens bei den Bürgern Simbabwes ankommen wird. Auf jeden Fall sieht die Münze sehr schön aus. Mosi-ao-Tunya bedeutet „Donnernder Rauch“ und steht wohl für die Victoria-Wasserfälle, die sich im Mosi-ao-Tunya-Nationalpark, der sich in Sambia, aber an der Grenze zu Simbabwe, befinden. Diese sind auch auf der Münze abgebildet. Das Gewicht beträgt 33,93 Gramm und die Reinheit 22 Karat (91,67%), was genau einer Unze reinem Gold entspricht. Der Preis für die Goldmünze beträgt den Goldpreis am jeweiligen Kauftag für eine Unze zuzüglich fünf Prozent Präge- und Bearbeitungsgebühren und kann in US-Dollar oder Simbabwe-Dollar berappt werden.





„Nach Ermessen des Inhabers der Goldmünze kaufen die Bank oder ihre Vertreter die Goldmünzen nach einer Sperrfrist von 180 Tagen zurück, um eine Sparkultur im Land zu fördern“, schreibt die Reserve Bank of Zimbabwe auf ihrer Homepage. Anleger können den Verkaufspreis in US-Dollar oder Simbabwe-Dollar zurückbekommen. Diese Beispiel Simbabwes zeigt, dass Gold weiterhin hochgeachtet ist, wenn es um die Absicherung des Wohlstands und eine Sparkultur geht. Gold gehört nun mal in ein ausgewogenes Portfolio. Neben einem Grundbaustein aus physischem Gold können Investoren dabei auch an die Aktien von Goldunternehmen denken. Dabei scheint gerade Caledonia Mining derzeit besonders aktuell. Denn Caledonia schürft das Gold in Simbabwe aus dem Boden. Das Unternehmen betreibt erfolgreich die Goldproduktion bei der Blanket-Goldmine. Gerade hat Caledonia Mining Bilboes Gold gekauft, damit das hochgradige Bilboes-Goldprojekt in Simbabwe hinzugefügt. Ein weiteres Beispiel für ein aussichtsreiches Goldunternehmen, das bereits produziert, ist OceanaGold. Im Portfolio befinden sich die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Liegenschaften Waihi und Macraes in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den USA.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



