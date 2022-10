Auch wenn es Zweifler gibt, Gold ist immer noch ein sicherer Hafen und es gibt gute Gründe dafür

Wer nicht an Gold glaubt, denkt kurzfristig. Auch wenn der Preis des Edelmetalls im Laufe des Jahres rund 9,5 Prozent gefallen ist, dann ist das nicht so viel beim starken US-Dollar und den steigenden Anleiherenditen. Dieser Gegenwind ist gewichtig und konnte doch dem Goldpreis nicht so viel anhaben. Andere Vermögenswerte wie etwa Aktien waren weniger widerstandsfähig. Und das ist Gold, bewertet in US-Dollar. Bei der Betrachtung von Gold in anderen Währungen, schneidet Gold besser ab. Der Grund ist, dass viele Währungen im Vergleich zum US-Dollar stark an Wert verloren haben. So befinden sich der chinesische Renminbi und das britische Pfund auf einem Allzeittief. Gold weist beispielsweise in kanadischen Dollar gerechnet eine positive Bilanz auf. Negativ waren von den Goldpreisen nur die in US-Dollar und in Brasilianischen Real.





Gold ist also immer noch ein langfristiger Wert als Absicherung gegen geopolitische Risiken und gegen Inflations- und Währungsrisiken. Mit seinem Investitionswert ist Gold ein wichtiger Bestandteil in einem diversifizierten Portfolio. Im Jahr 2020 hat die weltweite Pandemie den Preis des edlen Metalls auf ein Allzeithoch gehievt. Von den damals erreichten mehr als 2.000 US-Dollar ist Gold heute weit entfernt. Da die Zinsen steigen, ist das für Gold als zinslose Anlage nicht so gut. Wenn aber ein Ende der Zinsanhebungen kommt, wird der Goldpreis anziehen, und zwar deutlich. Und die Chance auf Zinssenkungen im nächsten Jahr besteht durchaus. Bei den Anlegern ist also momentan etwas Geduld gefragt. Aber vielleicht lässt sich so gerade ein Schnäppchen machen. Von Interesse sind zum Beispiel die Werte von Karora Resources oder Maple Gold Mines. Mehr als 20 Gramm Gold je Tonne Gestein brachten die jüngsten Bohrungen von Maple Gold Mines auf der Eagle-Liegenschaft hervor. Das Unternehmen treibt zusammen mit dem Partner Agnico Ealge Mines zwei Goldprojekt in Quebec voran. Karora Resources arbeitet an der Steigerung der Goldproduktion in seiner Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations in Westaustralien.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/) und Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).





