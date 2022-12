Gold könnte 2023 an Beliebtheit gewinnen

Das bekannteste und beliebteste Edelmetall schätzen Investoren weltweit

Gold ist das Metall für die Schmuckbranche und viele betrachten es als Vermögensspeicher, der Papierwährung überlegen. Trotz Höhen und Tiefen im vergangenen Jahrzehnt bietet Gold Stabilität. Bald ist es zehn Jahre her, dass der Goldpreis bei 1.220 US-Dollar je Feinunze lag. Getrieben durch die Corona-Pandemie bewegte sich der Preis Mitte 2020 erstmals über 2.000 US-Dollar je Unze. Nach Russlands Invasion mussten im März 2022 rund 2.075 US-Dollar für eine Unze berappt werden. Aktuell ist da noch ein ziemlicher Weg bis zum alten Hoch, aber es gibt Faktoren, die positiv für die weitere Preisentwicklung sind.





Das meiste Gold wird in China, Australien und Russland produziert. Die größte Kaufkraft liegt bei China und Indien. Im vergangenen Jahr etwa stieg die Nachfrage nach Goldschmuck um beachtliche 67 Prozent an. Goldmünzen und -barren wurden um 31 Prozent mehr nachgefragt. Seit rund zehn Jahren sind die Zentralbanken Nettokäufer von Gold. 2021 gingen die Goldkäufe der Notenbanken im Jahresvergleich um 82 Prozent nach oben. Offiziell besitzen die Zentralbanken (Stand September 2022) insgesamt gut 35.000 Tonnen Gold, so das World Gold Council, wobei nicht alle Zentralbanken genau Meldungen veröffentlichen. Die größten Goldreserven besitzen dabei die USA, gefolgt von Deutschland. Kommt es zu Rezession und Zinssenkungen, dann wird der Goldpreis profitieren. Indien beispielsweise, ein wichtiger Goldverbraucher, wird laut Experten eine baldige Wirtschaftserholung erleben. Dies wird die Goldnachfrage aus den Städten Indiens anheizen. Man rechnet sogar für 2023 mit einem Hoch von 667 Tonnen Gold, damit einen Anstieg der Nachfrage im Jahresvergleich um sieben Prozent. 2022 hat Gold auf jeden Fall die meisten wichtigen Vermögenswerte übertroffen. Für Investitionen in gut aufgestellte Goldunternehmen eignet sich beispielsweise Mawson Gold mit seinem Rajapalot-Gold-Kobalt-Projekt in Finnland. Weitere Rechte und Beteiligungen an Goldprojekten bestehen in Schweden und Australien. Projekte mit Gold und Kupfer besitzt Torq Resources in Chile. Ein sehr bewährtes Managementteam sollte für den Erfolg sorgen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und Torq Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.