Gold kennt jeder, dennoch gibt es noch nicht so bekannte Fakten zum Edelmetall

Gold, schon immer heiß begehrt, Liebling vielen Investoren, kann mit überraschenden Feststellungen aufwarten

Seit der Entdeckung von Gold vor Tausenden von Jahren ist das Edelmetall wegen seiner Schönheit und wegen seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten ein wertvolles Gut. Das Wort Gold kommt vom altenglischen Wort Geolu und bedeutet gelb. Das aztekische Wort für Gold "teocuitatil" übersetzten Europäer mit "Exkrement der Götter". Sehr formbar ist Gold und es kann in dünne Blätter verwandelt werden, die nur wenige Millionstel Zentimeter dick sind. So kann eine Unze Gold zu einem 60 Meilen langen Draht gezogen werden. Ein Nugget mit dem Gewicht von einer Unze Gold ist seltener zu finden als ein fünfkarätiger Diamant. Und der größte Goldnugget, der je in den USA gefunden wurde, wog 195 Pfund, er wurde in Kalifornien entdeckt. Der heute noch existierende größte Goldnugget trägt den Namen "Hand of Faith", er wurde 1980 in Australien gefunden und er hat ein Gewicht von 27 Kilogramm. Ausgestellt ist das Nugget in Las Vegas im Golden Nugget Casino.

Die meisten westlichen Volkswirtschaften verwendeten bis 1961den Goldstandard. Beendet wurde er von Präsident Nixon im Jahr 1971. Das letzte Land mit einer an Gold gebundenen Währung war die Schweiz. Von einem Schweizer Franken waren 40 Prozent goldgedeckt, bis das Land 1999 dem Internationalen Währungsfonds beitrat. Die USA behaupten von sich die größten Goldreserven zu besitzen, mehr als 8.000 Tonnen. Das meiste davon wird in Fort Knox in Kentucky aufbewahrt. Das meiste Gold wurde bis 2006 in Südafrika produziert. In Südafrika gibt es auch die tiefste Goldmine der Erde, die Mponeng-Mine, die rund vier Kilometer in die Tiefe reicht. Es gibt viel Interessantes über Gold, für Anleger empfiehlt es sich jedenfalls auch Goldminenaktien im Depot zu besitzen, zum Beispiel vom Goldunternehmen Maple Gold Mines. Zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines entwickelt Maple Gold Mines die aussichtsreichen Goldprojekte Douay und Joutel in Quebec. CanaGold Resources arbeitet mit Hochdruck daran sein Flaggschiffprojekt New Polaris in Kolumbien Richtung Produktion zu bringen. Bis zu 37 Gramm Gold je Tonne Gestein wurden bereits ausgemacht.

