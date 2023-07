Marktkommentar der SOLIT Management GmbH von Chefanalyst Markus Blaschzok:

Inflationszahlen in dieser Woche – Gold kämpft um die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar

Am Donnerstag fiel der Goldpreis auf die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 497 Tsd. neuen Stellen deutlich oberhalb des Marktkonsens von 228 Tsd. lag. Dieses Indiz auf eine robuste Wirtschaftsentwicklung erhöhte die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen der US-Notenbank, was Verkäufe am Goldmarkt nach sich zog.

Der ADP-Bericht basiert auf den Daten einer halben Millionen US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Während der ADP-Bericht die Beschäftigung in der Privatwirtschaft darstellt, beinhaltet der offizielle Bericht auch den staatlichen Bereich.

Die nach dem ADP-Bericht hoch gesteckten Erwartungen für die Arbeitsmarktzahlen am Freitag wurden jedoch schnell wieder enttäuscht. Der Goldpreis sprang am Freitagnachmittag wieder auf 1.935 US-Dollar, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten mit 209 Tsd. neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft die Markterwartung von 225 Tsd. verfehlten. Dies war das erste Mal seit 13 Monaten, dass die Markterwartungen verfehlt wurden, was womöglich ein erstes Indiz auf eine Trendwende am Arbeitsmarkt und eine aufziehende Rezession sein könnte.

Die Arbeitslosenquote entsprach mit 3,6 % zum Vorjahr genau der Markterwartung. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und damit stärker als erwartet (+0,3 %), was auf eine persistent hohe Inflationsrate hindeutet. Die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinsanhebung um 25 Basispunkte der US-Notenbank am 26. Juli liegt nach den Fed Funds Futures aktuell bei 92 %. Einen zweiten Zinsschritt bis Jahresende sieht der Markt aktuell jedoch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 30 %.

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses gehen hingegen von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende aus. Die beständig hohe Inflation über der „Zielmarke“ von 2 % und der starke Arbeitsmarkt sollen die Gründe dafür sein. Powell sagte erst vorletzte Woche, dass es noch ein "langer Weg" sei und die Zinsen auf längere Zeit nicht gesenkt werden.



Während der Goldpreis zur Vorwoche nahezu unverändert schloss, konnte der Silberpreis mit einem Plus von 2,3 % bei 23,29 US-Dollar ins Wochenende gehen. Die Industriemetalle Platin und Palladium, deren Preise aufgrund des Technologiewechsels hin zu Elektrofahrzeugen und aufgrund der aufziehenden Rezession zunehmend unter Druck geraten, konnten in der letzten Woche ein kleines Plus von 0,7 % und 1,2 % verbuchen, was nicht mehr als eine technische Gegenreaktion in einem schwachen Nachfrageumfeld ist.



Die Goldminen im HUI Goldminenindex fielen entgegen dem Goldpreis jedoch stärker um 2,4 % zur Vorwoche und eskomptieren womöglich bereits frühzeitig eine Fortsetzung der Korrektur am Goldmarkt. Die schrumpfende Geldmenge und die fortgesetzten Zinsanhebungen belasten den Goldmarkt kurzfristig. Sobald die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar bricht, was aktuell sehr wahrscheinlich zu sein scheint, sollte ein Preisrückgang auf ca. 1800 US-Dollarfolgen, worauf auch der HUI-Goldminenindex noch einmal in den Bereich um die 180 bis190 Punkte abrutschen dürfte.

Da ich mit meinem Abonnenten bei 280 Punkten im HUI die Gewinne aus der letzten Rallye mitgenommen habe, sehen wir im Bereich von 180 bis 200 Punkten ein gutes Niveau, um die Hände aufzuhalten und erneut die vorher verkauften Goldminen wieder zurückzukaufen mit einer voraussichtlichen Haltedauer von 6 bis 18 Monaten.



Neue US-Inflationszahlen in dieser Woche

In der neuen Handelswoche werden wieder einige Inflationszahlen veröffentlicht werden, die den Devisen- und Edelmetallmarkt bewegen dürften. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr werden die neuen Inflationszahlen für die Bundesrepublik veröffentlicht werden. Aktuell wird ein Anstieg der Inflationsrate auf 6,8 % erwartet nach 6,3 % im Vormonat.

Am Mittwochnachmittag um 14:30 Uhr erscheinen die neuesten Inflationszahlen aus den USA. Nach 4 % YOY im Vormonat wird hier mit einem weiteren Rückgang auf 3,1 % gerechnet. Mit 4 % war der Preisdruck in den USA nach der offiziellen Lesart zuletzt so niedrig wie im März 2021.

Die US-Notenbank blickt jedoch eher auf die persönlichen Konsumausgaben. Dieser PCE-Kerninflationsrate, bei der die schwankenden Nahrungsmittel- und Energiekosten außen vor bleiben, wurde erst vor einer Woche veröffentlicht und fielen mit 4,4 % niedriger aus als der Marktkonsens von 4,6 %. Zum Vormonat lag der Preisanstieg mit +0,3 % ebenfalls unterhalb der Markterwartung.

Sollten die neuen Inflationszahlen in dieser Woche heißer ausfallen als vom Markt erwartet wird, dann könnte dies dazu führen, dass die für den Goldpreis wichtige Unterstützung bei 1.900 US-Dollar fallen wird. Auf der anderen Seite wurden zum Ende der letzten Handelswoche die Abwärtstrends bei Gold und Silber getestet. Sollten diese mit schwächeren Inflationszahlen überwunden werden, so könnte der Goldpreis die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar zumindest noch einige Tage oder Wochen länger diese Unterstützung verteidigen.

Insgesamt fehlen dem Goldmarkt aktuell die Katalysatoren für eine neue Rallye. Je länger die Geldmengenkontraktion anhält und Notenbankeingriffe auf sich warten lassen, desto mehr Verkaufsdruck kommt am Goldmarkt auf. Diese Korrektur des Goldpreises bietet jedoch enorme Chancen, denn spätestens im nächsten Jahr erwarte ich, dass die US-Notenbank wieder mit dem Drucken von Geld auf eine neue Rezession reagieren wird.

Technische Analyse zu Silber: Wichtige Unterstützung bei 22 US-Dollarmuss halten aber Abwärtstrend ist noch intakt!Terminmarkt: CoT-Report

Der CoT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die CoT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die CoT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.

CoT-Daten für Silber vom 7. Juni:

Die neuesten Terminmarktdaten zeigten einen Preisanstieg um 20 US-Cent, während die Positionierung unverändert blieb. Das ist an sich ein Zeichen von leichter Stärke und ein Hinweis auf ein leichtes Defizit in der letzten Handelswoche.

Auch die BIG4 hatten mit 3 Tagen der Weltproduktion dagegengehalten, was die Stärke am Silbermarkt in der letzten Woche noch einmal unterstreicht. Ohne diese Shortposition der BIG 4 hätte der Silberpreis seinen Abwärtstrend verlassen. Das ist typisch für Abwärtstrends, dass diese durch die Shorts der BIG 4 intakt bleiben.

Der CoT-Index zum Open Interest fiel auf 41 Punkte. Ebenso wie beim Gold müssen wir uns bei Silber auf eine weitere Korrektur einstellen. Es ist noch sehr viel Potenzial für einen weiteren Long-Drop am Terminmarkt vorhanden, bevor der Markt bereinigt ist und wir wieder mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) kaufen können. Bleiben in den nächsten Monaten die Zinsen hoch, der Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsdaten noch stark, während die Aktienmärkte weiter haussieren, dann könnte es zu einer starken Bereinigung der Spekulation am Terminmarkt kommen.



Obwohl der Goldpreis in den letzten Monaten auf ein neues Allzeithoch anstieg, gelang es dem Silberpreis nicht bis an den Widerstand bei 28 US-Dollar vorzurücken. Dies ist ebenso ein deutliches Zeichen von Schwäche. Sollte der Goldpreis in den kommenden Monaten noch stärker fallen, dann könnte die hohe Long-Positionen am Terminmarkt für Silber liquidiert werden und auch noch einmal das Tief bei 18 US-Dollar angelaufen werden. Hier findet man jedoch ein mittelfristig gutes Kauf-Setup, das man nutzen sollte.

Aktuell verläuft bei 22 US-Dollar ein Aufwärtstrend, der zusammen mit einer Unterstützung bei 22 US-Dollareine Kreuzunterstützung bildet. Sobald diese Kreuzunterstützung gebrochen wird, würde sich eine Falltür öffnen und es wahrscheinlich zu einem Long-Drop am Terminmarkt kommen, worauf der Silberpreis auf 18 US-Dollar fallen könnte. Diese Unterstützung bei 18 US-Dollar dürfte dann ein gutes Setup für Käufe bieten.



Nach einer technischen Gegenbewegung bis an den Widerstand bei 24,50 US-Dollar, ging es nicht weiter für den Silberpreis. Hier hatten die BIG 4 Mitte Juni zuletzt gegengehalten. Unter 24,50 US-Dollar ist Silber ein Short-Trade und wir sind weiterhin bärisch. Wir zielen auf den Bereich zwischen 20 US-Dollar und 18 US-Dollar in den nächsten Monaten.

Aktuell ist ein Abwärtstrend intakt und es hat sich eine erneute Bärenflagge herausgebildet. Daytrader versuchen aktuell an diesem Abwärtstrend Short zu gehen. Die BIG 4 haben in den letzten 12 Jahren immer geholfen, damit es nicht zu einem Ausbruch aus den Abwärtstrends kam. Sollte der Abwärtstrend jedoch brechen, müssten Daytrader ihre Shortpositionen eindecken und der Silberpreis dürfte erst einmal trendlos seitwärts handeln.

Fällt der Silberpreis hingegen unter die Unterstützung bei 22 US-Dollar, so wäre der Weg frei für einen weiteren Preisrückgang bis 20 US-Dollar oder gar 18 US-Dollar je Feinunze.



Langfristige Analyse

Silber handelte über fünf Jahre hinweg in einer Handelsspanne zwischen 14 US-Dollar auf der Unterseite und 19 US-Dollar auf der Oberseite. Seit dem bullischen Ausbruch Mitte 2020 ist das langfristige Chartbild grundsätzlich sehr bullisch.

Charttechnisch war der Preisrückgang auf 18 US-Dollarim letzten Sommer im Langfristchart ein idealtypischer Rücksetzer an den vorherigen langjährigen Abwärtstrend, von dem der Silberpreis wieder abgeprallt und folgend angestiegen war. Silber konnte bereits aufgrund der Hoffnung auf neue quantitative Lockerungen und Zinssenkungen in 2023 wieder ansteigen und so in die Handelsspanne zwischen 22 US-Dollarund 28 US-Dollar zurückkehren.

Im nächsten Jahr ist ein Ausbruch über 28 US-Dollar wahrscheinlich, worauf ein Anstieg auf 36 US-Dollar folgen sollte, sobald die Notenbanken wieder mit neuen QE-Programmen auf eine wirtschaftliche Kontraktion reagieren.

Sobald die Rezession offen zutage tritt und die Notenbanken mehr Geld drucken, werden erst Gold und danach Silber neue Allzeithochs in den nächsten Jahren erreichen. Dann wird die Nachfrage nach Gold und auch Silber als sicherer Hafen vor Inflation stark ansteigen. Es dürfte sich dann über einige Jahre hinweg ein Defizit am physischen Markt entwickeln, das den Silberpreis weit über sein nominales Allzeithoch bei 50 US-Dollar tragen wird.

