Gold – jeden Preisrücksetzer nutzen

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. An Krisen mangelte es nicht. Anleger sollten auf Gold setzen

Zum Jahresende hin bewegen Themen wie mögliche Rezession, Stagflation und eine hoffentlich nicht eintretende Energiekrise. Jüngst warnten Jeff Bezos und auch die Europäische Zentralbank vor einer Rezession in den USA. Es gelte ein besonderes Augenmerk auf finanzielle Reserven zu haben und große Anschaffungen zu verschieben. Auch dem Euroland könnte eine Rezession bevorstehen. Insolvenzen wären da wohl die Folge, denn steigende Zinsen stellen eine Belastung dar, sowohl für Unternehmen, für ein Land und auch für den Einzelnen. Sollte dann die Gelddruckmaschine wieder angeworfen werden, sollte dies den Goldpreis stützen und Anleger vermehrt in den sicheren Hafen Gold ziehen.





Interessant ist auch, dass die Europäische Zentralbank Bargeld für einen möglichen Stromausfall schon mal vorsichtshalber hortet, und zwar in Höhe von Milliarden. Denn fällt über längere Zeit die Strom- und Internetversorgung aus, dann würde das Bargeld knapp werden. Und die Wirtschaft soll ja am Laufen gehalten werden. Die täglichen Einkäufe der deutschen Bundesbürger werden immer noch zu rund 60 Prozent mit Bargeld getätigt. Bargeld ist ein bewährtes Zahlungsmittel und mit einem möglichen Blackout vor Augen sinnvoll. Auch Gold ist Geld und kann notfalls als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Seit dem 6. Jahrhundert wurde mit Goldmünzen gezahlt. Dass Gold für Sicherheit steht, gilt auch heute noch. So lagern Zentralbanken Goldbestände als Reserven für Krisen oder zum Risikoausgleich. Wer sich mit Gold absichern möchte, kann sich auch Aktienwerte von Goldgesellschaften ins Depot holen, am besten so lange Gold preislich noch nicht nach oben ausgebrochen ist, denn die Zeit wäre reif dafür. Gold besitzen neben Kupfer etwa Aztec Minerals und GoldMining. Aztec Minerals verfügt über die aussichtsreiche Cervantes-Liegenschaft in Mexiko (Gold und Kupfer) sowie über die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona (Gold, Silber, Zink, Blei). GoldMining hat Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Peru, Brasilien, Kolumbien) im Visier.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).





