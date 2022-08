Gold ist vielseitig

Gold wird in vielen industriellen Anwendungen verwendet, die oft unbekannt sind

So wurde Gold beispielsweise im McLaren F1 Supersportwagen, der mehr als 100-mal angefertigt wurde, verbaut. Gold in Form von Folie diente dabei als Wärmeabweiser im Motorraum. Auch Halbleiter für Computer und Mobiltelefone enthalten das Edelmetall. In der Chemotherapie können Gold-Nanopartikel ebenfalls eingesetzt werden. Dies sind nur einige Beispiele für die Verwendung von Gold in den Bereichen Industrie und Wissenschaft, auch in der Kunst und in der Religion wird Gold integriert. Damit sich Kunden sicher fühlen können, woher das Gold kommt, entwickelt das World Gold Council das sogenannte Gold Bar Integrity Program. So soll der Weg des Goldes und seine Integrität verfolgt werden können.





Preislich hat sich Gold erholt in den letzten Wochen. Die Inflationserwartungen haben nachgelassen. Die Fed-Sitzung im Juli konnte einen Rückgang des US-Dollars, was positiv für den Goldpreis ist, und einen Anstieg der Risikoanlagen fördern. Für den Goldpreis sind dies positive Faktoren. Bei der Betrachtung der 10-jährigen US-Staatsanleihen, der aktuellen Positionierungen am Futures-Goldmarkt und der Entwicklung des US-Dollars steigt die Wahrscheinlichkeit für positive Terminrenditen für Gold. Im Juli hat der Goldpreis noch um 3,5 Prozent nachgegeben. Dann aber ging es mit dem US-Dollar und den Realzinsen nach unten. Dies gab dem Goldpreis Ende Juli Auftrieb. Themen wie Risiko und Unsicherheit, Opportunitätskosten und Wirtschaftswachstum beeinflussen nun mal den Preis des Edelmetalls, wobei der Investitionsnachfrage eine besonders wichtige Rolle zukommt. Ein weniger restriktives geldpolitisches Umfeld in den USA und hohe Barallokationen der Anleger machen Gold attraktiver, damit auch die Werte von Goldunternehmen, wie etwa Calibre Mining oder Tudor Gold. Calibre Mining ist bereits Produzent und besitzt Projekte in den USA und in Nicaragua. Für das laufende Jahr wird mit einer Produktion von 220.000 bis 235.000 Unzen Gold gerechnet. Tudor Gold exploriert sein Hauptprojekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia (bis zu fast 71 Gramm Goldäquivalent).





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/).

