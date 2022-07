Gold ist und bleibt ein emotionales Thema

Die derzeitige Fülle von wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten sollte den Goldpreis unterstützen





Gründe für einen höheren Goldpreis gibt es viele, doch noch warten wir auf den Preisausbruch, der kommen wird. Neben Pandemie, Krieg, Marktcrash in fast allen Anlageklassen, droht auch noch eine Hungersnot in vielen Teilen der Erde. Allzeithochs beim Goldpreis sollten also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Seine Rolle als sicherer Hafen hat Gold in den vergangenen zwei Jahren ganz gut erfüllt. Vor einigen Monaten kostete die Feinunze Gold rund 2.000 US-Dollar. Nun steht der Preis des Edelmetalls wieder in einer Art Warte- und Habacht-Stellung. Was noch fehlt, um den Goldpreis endlich höher zu treiben, ist schwer zu sagen. Gold hat die meisten Rohstoffe (mit Ausnahme von Öl und Gas) und sogar den S&P 500 übertroffen.





Steigende US-Zinsen und die damit verbundene Dollarstärke erzeugen da eher Gegenwind. Bei der Wertentwicklung von Goldaktien war die Performance im Vergleich zu Edelmetallen und anderen Aktien nicht so glanzvoll. Andererseits sollte sich gerade jetzt der Appetit der Anleger auf Gold richten, um bei einem steigenden Goldpreis bereits investiert zu sein und dies bei günstigen Preisen. Blickt man auf die Zentralbanken, dann sieht man, dass diese jetzt verstärkt auf Gold setzen. Laut dem World Gold Council kauften sie insgesamt im April 19,4 Tonnen und im Mai 35 Tonnen Gold. Besonders kauffreudig waren dabei die Türkei, Usbekistan, Kasachstan, Katar und Indien. Im Juni hat beispielsweise die irakische Zentralbank allein 34 Tonnen Gold gekauft. Private Anleger könnten sich jetzt bei Goldminenaktien positionieren, etwa bei GCM Mining oder Revival Gold. GCM Mining produziert erfolgreich Gold auf den Segovia-Liegenschaften in Kolumbien, die seit 150 Jahren Gold hervorbringen. Dazu kommt das Toroparu-Projekt in Guyana, bei dem auf eine baldige Produktion hingearbeitet wird. Auch Revival Gold will wachsen. Das Unternehmen besitzt die früher produzierende Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho.





