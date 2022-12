Gold ist lila oder rot

Bringt man Gold auf Nanopartikelgröße, dann erscheint es violett

Durch eine Änderung der Lichtbrechung wird Gold also lila. Wichtig ist dies vor allem in den beiden letzten Jahren geworden, und zwar in der Diagnostik. Diente kolloidales Gold (Sole oder Gelee aus winzigen Goldpartikeln, tiefrote Farbe) bisher Ärzten, Biochemikern oder Elektroingenieuren, so ist es nun in fast jedem Covid-19 Antigen-Schnelltest enthalten. Gold ist hier der entscheidende Bestandteil, ähnlich wie bei Schnelltests für Krankheiten wie etwa Malaria, bei Kokain- oder Schwangerschaftstests. Der Teststreifen ist mit goldmarkierten Antikörpern versehen. Auch wenn rund drei Viertel des Goldes zu Schmuck verarbeitet werden, so wird doch die Verwendung von Gold in anderen Bereichen immer mehr. Denn Gold ist nicht nur für Anleger ein Werterhaltungsmittel und eine Investition, die Sicherheit gibt, sondern es glänzt durch seine besonderen Eigenschaften.





Es rostet nicht, bleibt bei den meisten Säuren unbeeindruckt und es geht mit anderen Metallen eine optimale Verbindung ein. Auf Gold können Bakterien nicht existieren. Gold ist einfach zu verarbeiten, ein hervorragender Stromleiter und dient auch in der Raumfahrt etwa für bestimmte Anwendungen. Die Elektrotechnik verschlingt zirka zehn Prozent der Goldnachfrage. Viele elektrische Gegenstände, die wir täglich nutzen, enthalten Gold, wenn auch nur geringe Mengen. Goldnanopartikel wurden bereits vor einigen hundert Jahren in flüssiges Glas eingebracht und färbten so Kirchenglasfenster rot. So ist Gold nicht nur in der Nanomedizin für Innovationen zuständig, sondern wird in Sachen Nanotechnologie in vielen Bereichen noch weiter erforscht. Für Investoren lohnt sich ein wenig Forschung im Bereich der Goldunternehmen, die ein Depot aufwerten können. Da wären etwa Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty, zwei Royalty-Unternehmen, die eine Diversifizierung gleich noch mitbringen. Osisko Gold Royalties hat mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in seinem Portfolio. Der Fokus liegt auf Gold und Kupfer. Gold Royalty kümmert sich um Edelmetallabnahmen und Lizenzgebühren in Sachen Gold, dies in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Roylties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/) und Gold Royalty (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/).







