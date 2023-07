Gold ist eine widerstandsfähige Geldanlage

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es sollte nicht mehr lange dauern, bis der Markt wieder bullisches Interesse am Edelmetall zeigt

Die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar hat gehalten. Das World Gold Council hat aktuell seinen Halbjahresbericht veröffentlicht. Im Großen und Ganzen kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass Gold weniger Verluste bei Abwärtsbewegungen und mehr Gewinne bei Aufwärtsbewegungen besitzt. Denn die Weltwirtschaft sieht ein nahes Ende der höheren Zinssätze sowie die Gefahr eines Abschwungs. Der Goldpreis wird derzeit unterstützt von einem schwächeren Dollar und schwankenden Anleiherenditen. Und die Zentralbanken nähern sich dem Ende ihrer Straffungsaktivitäten. Im ersten Halbjahr waren die Goldrenditen durchaus positiv und so sollte es auch weitergehen. Eine harte Landung ist noch nicht vom Tisch und werden die wirtschaftlichen Bedingungen schlechter, dann sollten mehr Investoren auf den Gold-Zug aufspringen. Das erste Halbjahr brachte ein Plus von 5,4 Prozent. Auch hat Gold alle anderen wichtigen Vermögenswerte mit Ausnahme von Aktien aus entwickelten Märkten überflügelt. Damit hat sich Gold wieder mal als positiver Diversifikator in Anlegerportfolios gezeigt. Dies sogar ungeachtet der Bankenkrise im März. Das World Gold Council sieht für den Rest des Jahres Aufwärtspotenzial, wenn es auch Risiken gibt. Prognosen gehen davon aus, dass die Geldpolitik von einer Straffung zu einer Warteschleife übergeht, wobei sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Dies zumindest im Westen. Für China und Indien aber sollte sich die Wirtschaft gut entwickeln. China sollte jedenfalls auf Konjunkturimpulse setzen. In früheren Warteschleifen, die zwischen sechs und zwölf Monaten gedauert haben, hat der Goldpreis immerhin monatlich 0,7 Prozent Rendite eingefahren, was einer jährlichen Rendite von 8,4 Prozent entspricht. Dies sollte zu denken geben und auch die Werte von Goldgesellschaften wieder vermehrt ins Blickfeld rücken. Gold Terra Resource besitzt in den Nordwest Territorien im Yellowknife-Grünsteingürtel das Yellowknife City Goldprojekt. Es ist eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada, hat bereits sehr gute Bohrergebnisse erzielt und ist in Sachen Infrastruktur bestens aufgestellt. GoldMining hat neben aussichtsreichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika ein großes Aktienpaket von Gold Royalty im Portfolio.

