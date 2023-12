Gold ist ein Zinsgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Für die Bank of America ist Gold preislich abhängig von Zinsen und vom US-Dollar

Rund 2.018 US-Dollar ist die Feinunze Gold nun wert. Jetzt sind noch neue Goldkäufer notwendig und die werden sich spätestens dann zeigen, wenn die Fed das Ende des Zinserhöhungszyklus ausruft. Sollte dies schon vor Mitte 2024 sein, dann ist auch früher mit einem steigenden Goldpreis zu rechnen. Nicht nur Gold hat sich gut entwickelt, auch der Palladiumpreis ist nach oben gegangen. Die Unze Palladium ist nun für knapp 1.200 US-Dollar zu haben. Die Preisentwickelung der letzten Wochen kann als Trendumkehr bezeichnet werden. Palladium wird vor allem für die Produktion von Katalysatoren gebraucht. Insgesamt ist das Metall immer noch im Minus, denn Autobauer nutzen oft das günstigere Platin statt Palladium. Bereits im März wurde Palladium teurer, als das Vereinigte Königreich den Import von russischem Platin und Palladium mit Sanktionen belegte. Nun verbietet das Vereinigte Königreich seinen Untertanen aktuell den Kauf bestimmter Metalle. Dies führte zu dem Preisanstieg. Russland ist nun mal ein wichtiger Lieferant vieler Metalle. Die LME hat sich dagegen ausgesprochen russische Metalle zu suspendieren, denn es würde die Käufer deutlich treffen. Dennoch gibt es Länder, die als Antwort auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Sanktionen geantwortet haben.

Russland selbst setzt auf Goldreserven. So stiegen im November die russischen Reserven auf fast 600 Milliarden US-Dollar. Gut 151 Milliarden davon liegen im Goldbereich, der Rest ist im Devisenbereich angesiedelt. Allein im laufenden Jahr stiegen Russlands Reserven um zirka zehn Milliarden US-Dollar. Ob Gold, Platin oder Palladium, es gibt hervorragende Unternehmen, in die investiert werden kann. Sibanye-Stillwater beispielsweise produziert die genannten drei Metalle und setzt inzwischen auch auf Batteriemetalle wie Lithium. Die Projekte liegen in Nord- und Südamerika und in Südafrika. Den Fokus auf Gold legt Skeena Resources und belebt zwei Goldliegenschaften in British Columbia im Goldenen Dreieck wieder.

