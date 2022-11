Gold – hier bildet sich nun ein Boden aus

Am Freitag konnte der Goldpreis enorm zulegen. Dieser Aufwärtsschub ging nahezu exakt von den zuvor generierten Tiefstwerten aus und hat damit gezeigt, dass die Marktteilnehmer hier eine Unterstützung erkannt haben. Zudem hatte der Projektion-Oszillator eine Divergenz gebildet, was die Aufwärtsbewegung unterstützt hat. Auch wenn Trendlinien keine allzu große Bedeutung aufweisen, ist es doch auffällig, dass die Trendlinie noch nicht gebrochen werden konnte. Hier liegt nun ein Kreuzwiderstand vor, der sich aus der Trendlinie und der unteren Begrenzung der Unterstützungslinie ergibt. Ein Bruch dieses Widerstands würde ein sehr deutliches Zeichen darstellen. Ein Scheitern in diesem Bereich dürfte einen erneuten Test der neuen Unterstützung nach sich ziehen. Eine Entscheidung wird in der ersten Wochenhälfte fallen.

