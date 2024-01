Gold - hat sich im Topbereich eingenistet

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Vor den Feiertagen sah es bei Gold so aus, als würde der Druck nach dem neuen Rekordhoch so groß werden, dass die alte Unterstützungszone wieder erreicht wird. Mit einem kräftigen Aufwärtstag wurde diese Befürchtung aber zerstreut. Zuletzt gab es auf Schlusskursbasis dann auch ein neues Rekordhoch, welches aber zunächst nicht gehalten wurde. Trotzdem ist deutlich sichtbar, dass das Edelmetall die hohen Notierungen verteidigen möchte. Die Verkaufssignale der Indikatoren konnten jedenfalls kaum größeren Druck generieren. Auch die Divergenz beim CCI-Indikator könnte ohne größere Auswirkungen abgearbeitet werden.

Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd



