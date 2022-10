Gold – hält den Abwärtstrend hartnäckig

Die kleine Chance auf einen sehr kleinen Doppelboden konnte Gold nicht nutzen und hat wieder nach unten abgedreht. Die Indikatoren bewegen sich weiterhin im neutralen Bereich und können daher keine Hilfestellung geben. So wie sich die Stimmung derzeit zum Edelmetall darstellt, dürfte der nächste Schub eher nach unten als nach oben gehen. In der kommenden Woche wird es daher darauf ankommen, ob die winzige Unterstützungszone gehalten werden kann. Eine mögliche Trendwende wurde jedenfalls in der vergangenen Woche „abgewählt“.

Finanztrends Video zu Goldpreis



