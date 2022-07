Gold – gerät unter Druck als seien alle Probleme gelöst

Es ist nicht etwa so, dass die Inflation zusammengebrochen ist oder der Krieg beendet wurde. Auch die Lieferschwierigkeiten der Industrie werden eher größer als kleiner und die Energiepreise sind auf einem weithin extrem hohen Niveau. Warum also ist keine Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen zu beobachten? Der Technische Analyst kann diese Frage naturgemäß nicht beantworten, beobachtet aber, dass die Marktteilnehmer die Flucht derzeit offenbar nicht für nötig erachten oder andere Möglichkeiten sehen. In der vergangenen Woche brach der Preis für das Edelmetall jedenfalls kräftig ein, was die Notierung in den Bereich der alten Unterstützung fallen ließ. Bei den Indikatoren gibt es derzeit widersprüchliche Signale, was kein Zeichen von Stärke darstellt. An den letzten beiden Handelstagen wurde jeweils ein Doji generiert, was für Unsicherheit im Markt spricht. Somit dürfte eine Anstiegsbewegung nur als Erholung betrachtet werden.

Finanztrends Video zu Palladium



