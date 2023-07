Gold für die Medizin und für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Verschiedene Edelmetalle, darunter Gold, sind im medizinischen Bereich vertreten

Gold glänzt nicht nur als wertsichernde Anlage für Investoren, sondern wird in vielen Zivilisationen wegen seiner medizinischen Wirkungen geschätzt. An Goldnanopartikeln wird im Rahmen von Krebsbehandlungen geforscht. Diese Partikel sorgen dafür, dass therapeutische Wirkstoffe sehr präzise an Krebszellen abgegeben werden. Damit wird gesundes Gewebe nicht geschädigt. Auch bei Autoimmunerkrankungen laufen Forschungen, wie Gold bei der Behandlung eingesetzt werden kann. Schon in der antiken Medizin verwendete man Gold. In China etwa wurden rund 200 Jahre vor Christus Blattgold oder Goldpulver in Heilmitteln eingesetzt. Im antiken Griechenland vertraute der berühmte Arzt Hippokrates auf die medizinischen und auch kosmetischen Wirkungen des Edelmetalls. Und im römischen Reich war Gold im Medizinbereich gefragt, oft in Verbindung mit religiösen und spirituellen Überzeugungen. Oft wurde Gold auch mit anderen Mineralien oder Kräutern gemischt. Winzige Goldnanopartikel können mit Molekülen beschichtet werden und dann können sie sich zielgerichtet an Zellen oder Gewebe anbinden. Krebs-DNA wird vom Gold sogar angezogen. Auch sorgt Gold für schnelle und erschwingliche Tests, etwa bei Malaria. Forschungen zielen darauf ab die Medizin zu revolutionieren.

Möglich sind solche Anwendungen mit Gold, weil das edle Metall mit außergewöhnlicher Stabilität punktet. Aber auch in Sachen Werterhalt und Absicherung des Vermögens zeigt Gold Stabilität. Dass der Goldpreis derzeit nicht so besonders erfreut, liegt daran, dass die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen auf die Stimmung am Goldmarkt drücken. Doch auch diese Phase wird vorübergehen und Investments in hochwertige Goldgesellschaften sinnvoll machen, zum Beispiel in Chesapeake Gold oder Fury Gold Mines. Chesapeake Gold ist in Nord- und Südamerika aktiv. Das Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink und ist eine der größten, unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten der Welt. Fury Gold Mines besitzt hervorragende Gold-Liegenschaften in Quebec und Nunavut, ist bestens finanziert und arbeitet an der Erweiterung seiner Goldressourcen.

