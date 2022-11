Gold – es geht nach oben mit dem Preis

Der Goldpreis befindet sich in einem neuen Aufwärtstrend. Investierte Anleger freuen sich

Gold scheint nun neue Unterstützungsniveaus zu halten, aktuell sind wohl die großen Spekulanten dafür verantwortlich, denn ihre Netto-Long-Positionen haben in der vergangenen Woche stark angezogen. Seit etwa Mitte 2019 war der Optimismus nicht mehr so groß. Aber der Preisanstieg könnte weitergehen. Es haben sich die Erwartungen der Anleger bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank verändert. Mit einem langsameren Tempo wird allgemein gerechnet, dies bei einem hoch bleibenden Inflationsdruck. Bei der nächsten Zinserhöhung durch die Fed wird mit 50 Basispunkten gerechnet. Das Ziel, ein Goldpreis von 1.800 US-Dollar je Feinunze rückt damit in greifbare Nähe. Der Goldmarkt konnte die Gewinne der letzten Woche halten, was die beste Performance seit etwa zwei Jahren bedeutet. Jetzt könnte sich die Gelegenheit bieten sich mit einem Engagement beim neuen Bullenmarkttrend zu positionieren und davon zu profitieren.





Und zur selben Zeit sind die US-Anleiherenditen deutlich unter vier Prozent gefallen. Selbst wenn der US-Dollar noch nicht ganz den Höhepunkt erreicht hat und die Anleihen noch nicht ihren Boden gefunden haben, so besitzt der Goldpreis nun Rückenwind. Dazu kommt, dass Edelmetalle sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern stark untergewichtet sind. Der Goldbesitz im Vergleich zum verwalteten Aktienmarktvermögens macht gerade mal 0,5 Prozent aus. Im Vergleich dazu lag er im Jahr 2011 bei 1,5 Prozent. Da die Edelmetalle wieder als sichere Häfen glänzen, sollten Anleger diese zusehends ansteuern und sich Unternehmen wie Skeena Resources oder Trillium Gold Mines anschauen. Skeena Resources belebt die früher produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek in British Columbia wieder. Die Machbarkeitsstudie vom September 2022 ist äußerst positiv. Trillium Gold Mines ist im Red Lake Bezirk in Ontario tätig. Flaggschiffprojekt ist die Newman-Todd-Liegenschaft, die über hervorragende Bohrergebnisse verfügt.





