Gold dient als Sicherheit

Jüngst hat die Reserve Bank of Zimbawe erklärt, dass sie Goldmünzen als Teil der Sicherheitsmaßnahmen einführen wird

Die negativen Auswirkungen der Inflation sollen abgefedert werden. In den Fidelity Gold Refineries sollen also Goldmünzen geprägt werden, die dann über normale Bankkanäle verfügbar sind. Meist sind sie aus reinem Gold. Die meisten Goldmünzen bestehen zu 90 bis 92 Prozent aus 22-karätigem Gold. Untersuchungen zeigen, dass Gold die Inflationsrate übertrifft und Risiken in der Vergangenheit erheblich reduziert hat. Die Regierung in Simbabwe hatte eine Inflation von 30 Prozent angestrebt, aktuell stieg die Inflation im Juni 2022 aber im Jahresvergleich auf 191,6 Prozent. Im Monatsvergleich sind es 30,7 Prozent. So hohe Inflationsraten sind nicht gut, denn sie machen das Vertrauen und die Verbrauchernachfrage zunichte und gefährden wirtschaftliche Fortschritte, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Die neuen Goldmünzen sollen es nun den Anlegern ermöglichen Werte zu speichern, so äußerte sich das Monetary Policy Committee in Simbabwe. Als weiteres Mittel ist eine Erhöhung des Bankleitzinses von derzeit 80 auf 200 Prozent pro Jahr geplant. Damit soll die Geldmenge in der Wirtschaft reduziert werden.



Dass der Wert von Gold teils heftigen Schwankungen unterliegt, ist bekannt. In einem Anlagemix senkt Gold insgesamt jedoch das Risiko. Dass Gold in Krisenzeiten gefragt ist, zeigte die jüngste Vergangenheit. Im Sommer 2020 brachen viele Aktienkurse aufgrund Corona ein, gleichzeitig erreichte der Goldpreis neue Rekorde. Auch in der Finanzkrise 2007/2008 geschah das Gleiche, Aktien gingen nach unten und der Goldpreis nach oben. Zu einer gesunden Risikostreuung sollten Anleger auch nicht auf Aktien von Goldgesellschaften im Depot verzichten, etwa von Chesapeake Gold oder Condor Gold. Chesapeake Gold besitzt Gold und auch Silber in seinen Projekten, die in Nord- und Südamerika liegen. Das Flaggschiffprojekt ist das Metates-Projekt, eine der größten unerschlossenen Projekte mit Gold, Silber und Zink. Condor Gold setzt seinen Schwerpunkt auf Nicaragua. Dort wird an einer Machbarkeitsstudie für das La India-Goldprojekt gearbeitet.





