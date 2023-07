Gold bleibt attraktiv

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Auch wenn der digitale Euro kommt, bleibt Gold das erste Mittel der Wahl für die Absicherung

Anleger und auch Zentralbanken werden immer auch auf Gold setzen. Denn es ist eine Alternative zum beliebig vermehrbaren, digitalen Geld. Und im Gegensatz zu den Fiat-Währungen ist Gold wertstabil. Mit dem digitalen Euro hätte die Europäische Zentralbank wohl neue Möglichkeiten, wenn es um die Vermehrung von Geld geht. Gold als Wertspeicher wird daher seine Stellung behalten. Und sollte der Weg Richtung Abschaffung des Bargeldes gehen, dann kann dies eigentlich nur die Attraktivität des Goldes steigern. Gold existiert als Geld und ist für Transaktionen immer einsatzbereit. Digitale Währungen führen vermehrt zum Geldausgeben. Denn bei Untersuchungen kam heraus, dass Geld bei Barzahlung im Vergleich zur Kartenzahlung zögerlicher ausgegeben wird. Man soll 20 bis 28 Prozent sparen. Laut dem Gesetzesentwurf der EU-Kommission soll der digitale Euro ab 2026 den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels erhalten.

Sparen ist bei der aktuellen Teuerung von Dingen des täglichen Lebens angesagt. Wenn der Euro digital wird, kann dennoch gespart werden, zum Beispiel mit Apps zum Geldausgeben oder automatisierten Sparplänen. Um dem Wertverlust der Papierwährungen ein Schnippchen zu schlagen, können Investments in physisches Gold oder auch in Goldaktien helfen. Preislich bietet Gold jetzt Einstiegschancen. Im März ist der Goldpreis stark nach oben gegangen und hat ein neues Rekordhoch bei 2.079 US-Dollar erreicht. Dann ging es Richtung Norden. Anfang Juni kostete die Unze Feingold nur noch 1.931 US-Dollar, später 1.892 US-Dollar. Nun hat sich der Preis des Edelmetalls wieder etwas erholt und notiert bei rund 1.910 US-Dollar. Bei einer Geldanlage in die Werte der Goldgesellschaften ist auf Qualität zu achten. Empfehlenswert wären beispielsweise Caledonia Mining oder Victoria Gold.

In Simbabwe produziert Caledonia Mining in seiner Blanket-Mine seit vielen Jahren erfolgreich und zahlt attraktive Renditen. Da einheimische Investoren mit an Bord sind, liegt eine große Akzeptanz vor. Seit 2019 produziert Victoria Gold auf seiner Eagle Goldmine im Yukon in Kanada. Der Tagebaubetrieb soll 200.000 Unzen Gold pro Jahr aus dem Boden holen und das mehr als zehn Jahre lang.

