Gold - ein bleibendes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum

Statt kurzlebigen Konsumgütern sorgen Gold- und Silbermünzen oder auch Aktien zu Weihnachten für Freude

Edelmetalle eignen sich als längerfristige Anlage. Es können auch nicht personengebundene Aktien, die einen Hebel auf den Goldpreis innehaben, verschenkt werden. Die müssen nur vom Depot des Schenkenden zum Depot des Beschenkten übergehen, das ist möglich. Auch ein Weihnachtsbonus könnte in Gold investiert werden. Dann besitzt man einen Schatz, der bleibend ist. Denn Gold ist ein starkes Investment und bietet zuverlässig Schutz vor Wertverlust. Gerade jetzt könnte der Goldpreis vor neuen Rekordhöhen stehen. Geopolitische Unsicherheiten, bald erwartete mögliche Zinssenkungen, starke Goldnachfrage durch die Zentralbanken sind Faktoren, die den Preis des Edelmetalls stärken werden. Da gibt es Marktteilnehmer wie beispielsweise die UBS, die sogar von Zinssenkungen im neuen Jahr von bis zu 2,5 Prozent ausgeht. Schließlich leidet der US-Haushalt unter seinen extremen Schulden und den damit verbundenen Zinsen. Dazu kommt ein wieder erwachtes Interesse der Gold-ETFs am Edelmetall sowie sinkende Anleiherenditen. Zudem geht ein Trend weg vom US-Dollar, auch dies sollte den Goldpreis zu neuen Höhen verhelfen. Und wer freut sich nicht über einen Wertzuwachs seiner Vermögensanlagen. Mit dem in diesem Jahr deutlich gestiegenen Goldpreis gewinnen nun auch die Goldaktien zusehends an Wert. Man sehe sich nur mal die Entwicklung von Newmont, des größten Goldproduzenten der Welt an. Die Chancen auf Wertzuwachs können aber auch mehr bei kleineren Goldgesellschaften liegen. Zu den empfehlenswerten Unternehmen zählen zum Beispiel Fury Gold Mines oder Revival Gold. In Quebec und Nunavut ist Fury Gold Mines aktiv, ist bestens finanziert und besitzt eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen. Revival Gold punktet mit guten Bohrergebnissen bei seiner Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho (bis zu 11,7 Gramm Gold je Tonne Gestein). Es handelt sich dabei um die größte früher produzierende Goldmine in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/).

