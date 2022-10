Gold bietet viele Vorteile

Gold wird nicht von einer zentralen Behörde ausgegeben und es kann nicht aus dem Nichts geschaffen werden

Bisher war es ein fantastisches Jahr für Goldmünzenverkäufe. Laut dem World Gold Council waren von Januar bis September 2022 die Verkäufe von American Eagle und American Buffalo der U.S. Mint um sieben Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Mit dem Erwerb von Goldmünzen ist der sichere Hafen greifbar und vielleicht deshalb so beliebt. Materiellen Vermögenswerten vertrauen die Anleger. Das Gelddrucken der letzten zwei bis drei Jahre ließ das Vertrauen in Papierwährungen sinken. Neben physischem Gold sind auch hochwertige Goldminenaktien eine Option für Investoren. Zu den gut aufgestellten Kandidaten gehören Fury Gold Mines oder Gold Terra Resource. In Quebec und Nunavut besitzt Fury Gold Mines aussichtsreiche Goldprojekte und ist bestens finanziert. Gold Terra Resource hat mit dem Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest-Territorien ein hochgradiges rund 800 Quadratkilometer großes Landpaket.





Aktuell leidet der Goldpreis durch die Erwartungen weiterer kräftiger Zinserhöhungen durch die Fed. Denn dies sorgt für einen starken US-Dollar und höhere Anleiherenditen. Und der US-Realzins ist nun mit 1,7 Prozent so hoch wie seit 2009 nicht mehr. Dies schmälert gerade die Attraktivität des Goldes. Experten gehen für Deutschland von einer wieder normalen Konjunktur spätestens 2024 aus. Die Inflationsrate sollte dann bei geschätzten 2,4 Prozent liegen. Das erste Quartal 2023 wird hierzulande vermutlich die höchste Inflationsrate mit elf Prozent bringen. Dadurch sinkt die Kaufkraft dann nochmal spürbar. Die Kaufkraft beim Gold dagegen hat sich über Jahrhunderte auf etwa dem gleichen Niveau gehalten. Wenn der Goldpreis wieder nach oben tendiert, dann profitieren jedenfalls die Goldminenunternehmen mit einem Hebel.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/) und Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.