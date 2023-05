Gold besser als DAX-Performance

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit Gold haben Sie seit 2001 besser abgeschnitten als mit Aktien

Liebe Leser,

im März 2001 habe ich erstmals in meiner gesamten beruflichen Laufbahn zu strategischen Goldkäufen geraten. In den Jahren davor gab es aus meiner Sicht noch keinen guten Grund, Gold als strategisches Basisinvestment zu empfehlen. In den Jahren danach gab es hingegen immer mehr Argumente, die für einen hohen Goldanteil in den Depots konservativer Anleger sprechen.

Wie sich der Goldpreis seit 2001 entwickelt hat, sehen Sie auf dem folgenden Monatschart. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird deutlich, dass die Seitwärtsbewegung der vergangenen beiden Jahre nur eine harmlose Konsolidierung in einem langfristigen Aufwärtstrend darstellt. Auf diese Konsolidierung, die jetzt zu Ende geht, wird die nächste große Aufwärtswelle folgen.

Gold pro Unze in $, Monatschart, 1995 bis 2023

Seit unserer 1. Kaufempfehlung ist der Goldpreis durchschnittlich um 10% pro Jahr gestiegen.

Schutzfunktion des Goldes wichtiger denn je

„Gold zahlt keine Zinsen. Gold ist kein produktives Investment“. Diese Einwände mussten wir uns in all den Jahren der Goldhausse von skeptischen Anlegern immer wieder anhören. Beides ist natürlich korrekt. Aber deshalb muss man doch nicht auf die Kursgewinne verzichten, die man in einer großen Goldhausse erzielen kann.

Darüber hinaus kaufen Sie mit Gold und Minenaktien in Zeiten einer völlig unseriösen Geld- und Staatsschuldenpolitik eine Art Versicherung gegen den Zusammenbruch des Finanzsystems. Dass es dazu in einer überschuldeten Welt ganz schnell kommen kann, hat die Finanzkrise des Jahres 2008 deutlich gezeigt.

Seither hat sich nichts gebessert. Ganz im Gegenteil haben die weltweite Verschuldung, die Ausweitung der Geldmengen und die Konzentration des Bankensektors auf immer weniger Großbanken weiter stark zugenommen. Deshalb ist die Schutzfunktion des Goldes heute wichtiger denn je.

Gold durchschnittlich um 10% p.a. gestiegen

Interessanterweise hat Gold von 2001, als ich es zum ersten Mal zum Kauf empfohlen habe, bis Ende 2022 sogar besser abgeschnitten als der DAX. Im Dollar gemessen, ist der Goldpreis seither im Durchschnitt um 10,0% pro Jahr gestiegen und im Euro um 9,5%.

Der hochgelobte DAX brachte es im gleichen Zeitraum hingegen nur auf 6,2% – obwohl er als Performance-Index die Wiederanlage der Dividenden unterstellt. Der DAX Kursindex, der ohne diese Fiktion berechnet wird, ist von 2001 bis 2022 übrigens nur um 9,6% gestiegen – nicht etwa pro Jahr, sondern insgesamt. Es gibt eben auch Zeiten, in denen man mit Gold besser abschneidet als mit Aktien. Die kommenden Jahre werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazugehören.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

