Gold beeinflusst das tägliche Leben

Rund 244.000 Tonnen Gold haben bis heute das Licht der Welt erblickt und sind überwiegend noch vorhanden

Gold ist in jedem Smartphone vorhanden, auch in Computern und Fernsehern. Rund 50 Milligramm sind es jeweils. Damit wird die elektrische Leitfähigkeit verbessert. Daher ist Gold ein gutes Mittel für die Luft- und Raumfahrt und geeignet für Weltraumanwendungen. Elektronische Bestandteile sind mit Gold versehen leistungsfähiger und weniger anfällig für Verschleiß und Temperatur. In Astronautenanzügen sorgt Gold dafür, dass Strahlungen und Hitze abgelenkt werden und nicht eindringen können.





Auch um Glas zu tönen oder in der Kosmetik in Anti-Aging-Produkten kann Gold enthalten sein. Ein modernes Düsentriebwerk enthält neben Gold auch Platin, Palladium und Silber. Ein berühmtes Teleskop, das James-Webb-Teleskop, das 17 Jahre Bauzeit brauchte, ist ein Spiegelteleskop, dessen Beryllium-Spiegel mit einer Goldschicht überzogen sind. Diese ist extrem dünn, rund 100 Nanometer dick und doch ist sie wichtig, um die Reflexionsfähigkeiten der Spiegel zu erhöhen. Im Medizinsektor helfen Gold-Nanopartikel und deren Reflexions- und Absorptionseigenschaften bei Diagnosen und Behandlungen. Nanopartikel aus Gold können in Krebszellen eindringen und erhitzt mit Licht Tumore zerstören. Obwohl Gold ein seltenes Gut ist, so wird es doch für Investoren immer zugänglicher. Im dritten Quartal 2022 stieg die Goldnachfrage im Jahresvergleich immerhin um 28 Prozent. Der Münzen- und Barrenverkauf ist ebenfalls deutlich nach oben gegangen. Nur bei den ETFs gab es Abflüsse. Setzt hier eine Änderung ein, sollte auch der Goldpreis steigen. Eine andere Möglichkeit wäre es für Investoren auf Goldunternehmen wie etwa Tudor Gold oder Sierra Madre Gold and Silver zu setzen. Tudor Gold besitzt das aussichtsreiche Treaty-Creek-Goldprojekt in British Columbia (aktuell sehr gute Bohrergebnisse) sowie weitere Edelmetall- und Basismetallprojekte. Sierra Madre Gold and Silver ist in Mexiko aktiv. Hochgradige Projekte des Unternehmens mit historischen Ressourcenschätzungen liegen hier.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).







