Gold als Investment im März

Aus statistischer Sicht ist der März der schlechteste Monat in Sachen Goldpreis - also vielleicht eine Gelegenheit für Anleger zum Einstieg

Der Februar war nicht so erquicklich für den Preis des Edelmetalls. Gerade zeigt Gold wieder etwas Stärke. Doch auch wenn die vergangenen drei Jahre ein Plus im März einbrachten, so ist in der langjährigen Betrachtung der März ein Monat, wo es Verluste gibt. Aber wie gesagt, etwa letztes Jahr gab es ein Plus von drei Prozent zu verzeichnen. Wie sich besondere Ereignisse auf den Goldpreis auswirken, sieht man beispielsweise in den Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Damals stürzte der Goldpreis um rund acht Prozent ab. In 2004, als mehrere Anschläge Madrid erschütterten, gab es im März ein Plus von knapp neun Prozent. Wie unsicher die Zeiten heute sind, dürfte jedem bewusst sein. Geopolitische Krisen gehören fast zum täglichen Geschehen, dazu der Krieg in Europa. Die Zinsen für Kredite sind gestiegen, doch bei den Sparern kommt kaum etwas von den höheren Zinsen an.

Wie wichtig Goldinvestments sind, hat in den USA auch Vermont, der 44. Bundesstaat, nun entdeckt. Steuern auf den Kauf von Edelmetallen sollen eingedämmt werden. Allein in den letzten zwei Jahren haben fünf Staaten in den USA Umsatzbesteuerungen für Edelmetalle erlassen oder verlängert, zuletzt in Mississippi als insgesamt 43. Bundesstaat, nun in Vermont. Dort soll die Steuerbefreiung allerdings erst für Verkäufe für einen Wert von 1.000 US-Dollar oder mehr gelten und nur wenn die ersten 1.000 US-Dollar des Wertes steuerpflichtig sind. Für Kleinsparer ist dies noch keine so gute Nachricht. Doch die Richtung ist klar. Die Staatsverschuldung ist explodiert, die Fed hat die Notendollar extrem vermehrt und die Sparer haben viel ihrer Kaufkraft verloren. Dem soll mit den Steuererleichterungen entgegengewirkt werden. Da man mit Gold und Silber die Kaufkraft schützen kann, sollten auch Investments in Edelmetallunternehmen in Betracht gezogen werden, zum Beispiel in Vizsla Silver oder Victoria Gold. Vizsla Silver besitzt in Mexiko das Flaggschiffprojekt Panuco, das mit hervorragenden Bohrergebnissen punktet. Im Yukon produziert Victoria Gold bereits auf seiner Eagle Goldmine (555 Quadratkilometer). Zu 100 Prozent im Eigenbesitz punktet das Projekt mit Produktionswachstum und einer langen Lebensdauer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/) und Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).

