Gold: Wo liegen jetzt Auffangpunkte?

Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Dienstag sind intraday praktisch alle Assetklassen eingebrochen, darunter auch der Goldpreis. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten bleibt eine Erholung bei dem Edelmetall bislang allerdings aus. Jetzt gilt es entsprechende Auffangpunkte im Chart zu orten, damit von einer anschließenden Erholungsbewegung profitiert werden kann.

Nachdem der Gold-Future bei 2.146 US-Dollar Anfang Dezember 2023 einen frischen Rekord markiert hatte, kamen die Preise anschließend sehr stark zurück und fielen unter die Vorgängerhochs aus 2029 von 2.075 US-Dollar. Seitdem hat sich das Chartbild zunächst seitwärts bewegt, die jüngst vorgestellten Inflationsdaten aus den USA haben die Attraktivität nicht unbedingt gesteigert, sondern vielmehr Investoren wieder in risikoreiche Aktien getrieben. Aktuell steuert das Edelmetall die erste wichtige Unterstützung um 1.987 US-Dollar an, wo eine Stabilisierung einsetzen könnte. Übergeordnet unberührt von den aktuellen Verlusten bleibt noch der langfristige Aufwärtstrend.

Erste Trendwendemöglichkeit

Aus der aktuellen Kursentwicklung gehen derzeit keine nennenswerten Handelschancen hervor, vielmehr sollte der Bereich um 1.987 US-Dollar einer engmaschigen Beobachtung ausgesetzt werden. Fällt der Preis nämlich darunter zurück, dürften sich weitere Abschläge auf 1.949 US-Dollar einstellen, wo auch schon die nächste Trendwendemöglichkeit wartet. Zusätzlich gestützt wird dieser Bereich vom langfristigen Aufwärtstrend, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer längeren Erholungsbewegung an dieser Stelle als sehr gut zu bewerten ist. Sollte dagegen ein unmittelbarer Trendwechsel erfolgen, wären kurzzeitige Zugewinne an 2.040 und darüber an den laufenden Abwärtstrend um 2.051 US-Dollar möglich. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Kursverlaufs erfolgen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.002 // 2.016 // 2.040 // 2.051 US-Dollar

Unterstützungen:

1.987 // 1.965 // 1.949 // 1.937 US-Dollar



Fazit

Aufgrund der aktuell unklaren Kursentwicklung an den beiden möglichen Ankerpunkten um 1.987 und 1.949 US-Dollar wird eine Long-Strategie favorisiert. Als Zugvehikel können sich Investoren hierbei das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM3Y52 ausgestattet mit einem Knock-out von 1.933 US-Dollar vormerken, wodurch es sich für beide Handelsmarken bestens eignet. Sollte nämlich ein Turnaround an der ersten Handelsmarke erfolgen, würde bei einem Anstieg an 2.051 US-Dollar eine Renditechance von 100 Prozent entstehen. Orientierungshalber ergibt sich ein Zielniveau im Schein von 11,09 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Stabilisierungstiefs orientieren, die derzeit noch nicht vorliegen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM3Y52

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,59 – 5,60 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1.933,47 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.933,47 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.992,39 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

11,09 Euro

Hebel:

33,2

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.