Gold – Der Wimpel wurde nach oben aufgelöst

Dreiecke oder Wimpel werden nach meiner Erfahrung in beide Richtungen aufgelöst, auch wenn dies in den Schulbüchern anders zu finden ist. In diesem Fall ist der Markt dem Schulbuch gefolgt. Der Schub nach oben fiel dynamisch aus und Gold konnte bis nahe an das bisherige Topniveau heranlaufen. Nach dem Ausbruch ist nun aber zunächst eine Gegenbewegung erfolgt. Diese führte das Gold genau bis an das alte Top vom April letzten Jahres. Wie groß die Kraft ist, um den Aufwärtstrend nun weiter laufen zu lassen, wird der Wochenauftakt zeigen. Von den Indikatoren gibt es keine Hinweise, wie es weitergehen könnte, auch wenn diese im überkauften Bereich notieren. Insgesamt ist das Umfeld für Gold derzeit aber weiterhin günstig.





