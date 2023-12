Gold - Wieder nur kurz über das letzte Top geschaut

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es war wieder einmal ein dynamischer Anstieg auf ein neues Rekordhoch, welches Gold in den letzten Tagen generiert hat. Genau wie bereits Anfang Mai konnte auch dieser Ausbruch nicht gehalten werden. Innerhalb des Tages wurden die Rekordstände wieder abgegeben und ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Mit der nun wieder erreichten großen runden Marke von 2.000 USD stellt ich die Frage, ob dieser Bereich nun gehalten werden kann oder ob die neue Abwärtsbewegung noch ausgeweitet wird. Die Verkaufssignale der Indikatoren sind noch nicht abgearbeitet, dürften aber nicht mehr allzu viel Druck ausüben. Die Divergenz beim MACD-Indikator könnte allerdings noch Auswirkungen haben.

