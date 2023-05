Gold - Verschnaufpause nach dem Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es hätte nach dem Geschmack mancher Marktteilnehmer gerne noch etwas weiter nach oben laufen können. Aber an dieser Stelle soll wieder einmal gesagt werden, dass ein steigender Goldpreis nicht etwa einen Wertzuwachs im Gold bedeutet, sondern dass die Papierwährungen immer mehr an Wert verlieren. Mir ist bewusst, dass die Notenbanker eine solche Aussage im Zusammenhang mit Gold nicht gerne hören, aber so war es in der Geschichte immer und so dürfte es auch dieses Mal so sein. Kleinere Schwankungen wie sie gerade zu beobachten sind, spielen bei einer solchen Bewertung keine Rolle. Die jüngste Abwärtsbewegung hat bis an die neue, allerdings noch nicht sehr aussagekräftige Unterstützungszone geführt. Die Indikatoren befinden sich bereits im neutralen Bereich und geben daher keine Hilfestellung für die nächsten Tage. Insgesamt ist der Aufwärtstrend, der seit der Bodenbildung besteht, weiterhin intakt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

