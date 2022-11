Gold: Verkaufssignal weiter aktiv

Nach Ausbildung eines Mehrfachbodens um 1.614 USD im September verlief der Novembermonat recht erfolgreich für bullische Marktteilnehmern, diese ermöglichten einen Kurssprung zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts. Doch genau dort verläuft ein langfristiger Aufwärtstrend, der vor einigen Monaten gebrochen wurde.

Innerhalb eines zwischen Mitte März und Ende September laufenden Aufwärtstrends kam es zu einem Bruch eines längerfristigen Aufwärtstrends beim Gold-Future durch den Bruch der Marke von 1.730 US-Dollar, wodurch ein klares Verkaufssignal aus technischer Sicht etabliert wurde. Zwar gelang anschließend um 1.614 US-Dollar ein Dreifachboden, dieser sorgte im Anschluss für Gewinne an 1.786 US-Dollar und den dort verlaufenden langfristigen Aufwärtstrend sowie den 50-Wochen-Durchschnitt. Seitdem konsolidiert Gold wieder talwärts, dies könnte die Folge des vorausgegangenen Verkaufssignals sein und hält deshalb weitere Abschläge bereit.

Konsolidierung gestartet

Noch kann sich der Gold-Future relativ gut an seinen jüngsten Verlaufshochs behaupten, allerdings ist die kurzfristige Richtung gen Süden ausgerichtet. Von daher wären Rücksetzer auf 1.729 US-Dollar und darunter den 200-Wochen-Durchschnitt um 1.690 US-Dollar je Feinunze jetzt nicht ungewöhnlich. Aber erst durch den Bruch des Dreifachbodens um 1.614 US-Dollar dürften die größeren Zielmarken zwischen 1.450 und 1.550 US-Dollar in den Fokus der Verkäufer rücken. Gelingt es dagegen mindestens über 1.800 US-Dollar zuzulegen, könnten Bullen dem Verkaufssignal aber immer noch ein Schnippchen schlagen und Zugewinn an 1.859 und darüber glatt 1.900 US-Dollar ermöglichen. Dies wird sich allerdings erst noch in den nächsten Tagen zeigen müssen.

Gold-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.753 // 1.769 // 1.786 // 1.807 US-Dollar Unterstützungen: 1.729 // 1.690 // 1.676 // 1.644 US-Dollar

Fazit

Um wirklich greifbare Verkaufssignale mit Zielen zwischen 1.450 und 1.550 US-Dollar auf Sicht sich der nächsten Wochen zu erhalten, sollten erst noch die jüngsten Verlaufstiefs um 1.614 US-Dollar gebrochen werden. Anderenfalls ist der Bereich zwischen dem EMA 200 und EMA 50 als neutrale Handelszone zu betrachten. Um hiervon möglichst stark profitieren zu können, könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW7SUK zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt ein 210 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 12,79 und 22,43 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von dann 1.645 US-Dollar allerdings nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,62 Euro ergeben würde.

Strategie für fallende Kurse WKN: DW7SUK

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,24 - 4,25 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.787,40 US-Dollar

Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 1.787,40 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.741,89 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 22,43 Euro Hebel: 21,9

Kurschance: + 210 Prozent Quelle: DZ Bank

