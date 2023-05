Gold: Top-Formation immer klarer

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Auffällig schwach haben sich am Donnerstag Edelmetalle wie Gold und Silber entwickelt, beide mussten herbe Rücksetzer von ihren Wochenhochs einstecken und tendieren nach erfolgreichen Zieleinläufen nun unisono talwärts. Beim Gold-Future zeichnet sich zudem noch eine ausgeprägte Topping-Formation ab, die zusätzlich Druck auf das Edelmetall ausübt.

Nachdem das Edelmetall Gold Anfang Mai erfolgreich seine Hochs aus 2020 bei 2.075 US-Dollar ansteuern konnte und einen frischen Rekordstand markierte, kam es zu kleineren Abschlägen zunächst in den Unterstützungsbereich um 2.020 US-Dollar. Die erste Verkaufswelle dürfte allerdings nicht folgenlos geblieben sein, weitere Abschläge sind im Rahmen einer 1-2-3-Konsolidierung zu favorisieren und könnten das Metall weiter unter Druck setzen. An der übergeordneten Aufwärtsphase dürfte dies allerdings noch nichts ändern, hierbei handelt es sich vielmehr um eine kleinere Verschnaufpause.

Aufwärtstrendverläufe weiter intakt

Kurzzeitig verdichten sich die Hinweise auf eine kleinere Konsolidierung, unterhalb eines Niveaus von 1.999 US-Dollar dürfte der Gold-Future zunächst das Unterstützungsniveau aus dem Frühjahr bei 1.949 US-Dollar ansteuern, darunter könnte die SKS-Formation sogar Abwärtspotenzial auf die etwas größere Horizontalunterstützung um 1.879 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 200 auslösen. Auf der Oberseite bleibt ein Kurssprung über die aktuellen Rekordstände von 2.081 US-Dollar immer noch möglich, wobei die zugehörigen Indikatoren und Oszillatoren auf Wochenbasis ziemlich ausgereizt erscheinen. Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb von 2.103 US-Dollar könnte aber Kurspotenzial an 2.206 US-Dollar freisetzen.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.041 // 2.062 // 2.075 // 2.081 US-Dollar

Unterstützungen:

1.999 // 1.978 // 1.949 // 1.944 US-Dollar



Fazit

Unterhalb von 1.999 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf Rücksetzer auf 1.879 US-Dollar durch eine erfolgreiche Auflösung einer SKS-Formation deutlich zunehmen und könnte sich sogar für ein Short-Investment durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU60JP auf kurzzeitiger Basis qualifizieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf bis zu 265 Prozent, Ziel im Schein liegt am Ende bei 16,74 Euro. Mit einem Zwischenstopp sollten Investoren allerdings bei 1.949 US-Dollar zwingend rechnen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.020 US-Dollar allerdings noch nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 3,89 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VU60JP

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

4,25 – 4,26 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

2.061,24 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

2.061,24 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.016,33 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

16,74 Euro

Hebel:

43,2

Kurschance:

+ 265 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

