Gold: Stark gelaufen [...]

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel wird Gold immer teurer und entwickelte zuletzt sogar eine kleine Minirallye. An einem mittelfristigen Kursziel angekommen steigt nun die Wahrscheinlichkeit auf eine kleine Rallyepause, die sicherlich den einen oder anderen Schnäppchenjäger im weiteren Verlauf auf den Plan anrufen dürfte.

Dass Gold in unruhigen Zeiten als sicherer Hafen dient, ist unlängst bekannt. Da sich der Konflikt im Nahen Osten nun ausweitet, dürfte die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter hoch bleiben. Daran ändert auch das hohe Zinsniveau vorläufig wenig, mit dem das zinslose Gold unattraktiver wird. Aus technischer Sicht dürfte Gold jedoch an seinem mittelfristigen Ziel um 1.987 US-Dollar nun zunehmend bärischen Attacken ausgesetzt sein, die für eine kurze Verschnaufpause sorgen dürfte. Aber genau dieser Umstand bietet auf einem niedrigeren Kursniveau auch die Chance auf einen neuerlichen Einstieg in Long-Positionen.

Letzte Wort liegt bei FED

Sicherlich dürfte die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten für die zurückliegende Rallye gesorgt haben, aber erst eine Zinswende der US-Notenbank FED dürfte mittelfristig die Attraktivität des Edelmetalls wieder ankurbeln. Aus technischer Sicht wird erst oberhalb von mindestens 2.000 US-Dollar ein Anstieg an die Rekordstände von 2.081 US-Dollar aus Mai dieses Jahres erwartet. Für einen Folgeanstieg müssten Investoren dann noch den Ausbruch über dieses mehrjährige Widerstandsband abwarten. Auf der Unterseite könnte ein Pullback vom gegenwärtigen Niveau aus auf 1.949 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 1.906 US-Dollar abwärts reichen. Diese Preise dürften im Anschluss sicherlich den einen oder anderen Schnäppchenjäger wieder auf den Plan rufen.

Gold-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.987 // 2.008 // 2.032 // 2.048 US-Dollar

Unterstützungen:

1.949 // 1.929 // 1.906 // 1.893 US-Dollar



Fazit

Ein Großteil des Kurspotenzials bei Gold wurde zuletzt ausgeschöpft, daher werden frische Lang-Positionen erst wieder oberhalb von 2.000 US-Dollar mit einem Ziel bei 2.081 US-Dollar interessant. Im Falle eines Pullbacks könnten an den genannten Marken bereits erste vorsichtige Long-Positionen eingegangen werden, wie beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ27BB ausgestattet mit einem Knock-Out von 1.890 US-Dollar. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bei einem Anstieg an die Rekordhochs bereits eine Renditechance von 100 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge in jedem Fall dann bei 18,92 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird je nach Einstiegsniveau und den zu erwartenden Tiefständen der nächsten Tage orientieren müssen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ27BB

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

9,52 – 9,53 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1.890,64 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.890,64 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.981,45 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

18,92 Euro

Hebel:

19,6

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: DZ Bank



