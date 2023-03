Gold, Silber und Seltene Erden… Hier spielt gerade die Musik!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

So unterschiedlich die folgenden Unternehmen auch sind… eines haben sie aber gemeinsam! Und zwar riesige Entwicklungs-Fortschritte auf ihren Projekten!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was haben Edelmetalle und seltene Erden gemeinsam? Richtig, eigentlich nicht viel, außer dass sie alle aus der Erdkruste ausgelöst werden müssen. Während sich Skeena Resources (WKN: A3CRER) auf Gold und Silber im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia spezialisiert hat, nimmt US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) auf seinen Projekten seltene Erden und Lithium in den USA unter die Lupe. Und das schon einmal vorab, die jüngsten Unternehmensmeldungen beweisen einmal mehr, dass beide Unternehmen auf der exakt richtigen Spur sind!

Skeena Resources präsentiert wieder Weltklasse-Bohrergebnisse!

Und wieder einmal schafft es Skeena Resources (WKN: A3CRER) die Märkte mit hervorragenden Explorationsergebnissen zu verblüffen. Denn die bei den regionalen und minennahen Explorations- und Abgrenzungsbohrarbeiten getroffenen Gehalte, auf seinem Gold-Silber-Projekt ‚Eskay Creek‘ im Goldenen Dreieck von British Columbia, haben es definitiv wieder mächtig in sich!

Allein das Ergebnis aus der Zone ‚21A West‘, mit seinen beispielsweise Weltklasse 18,18 g/t Gold (Au), 130,2 g/t Silber (Ag) über 9,26 m sowie 14,90 g/t Au und 2,5 g/t Ag über 5,70 m, die knapp jenseits der Grubengrenzen der Machbarkeitsstudie und nur 10 m unterhalb der Oberfläche getroffen wurden, bedürfen, so denken wir, keiner weiteren Kommentierung. Allerdings sind das nicht die einzigen Treffer, denn hierzu gesellen sich noch weitere TOP-Highlights wie:

· 0,95 g/t Au und 1.003,3 g/t Ag über 6,42 m, sowie 1,11 g/t Au, 19,7 g/t Ag über 26,10 m aus der Zone ‚23’!

Aber auch die Ergebnisse aus der Zone ‚21 E‘ mit:

· 4,96 g/t Au, 14,6 g/t Ag über 25,98 m,

· 3,39 g/t Au, 34,4 g/t Ag über 23,77 m und

· 2,78 g/t Au, 59,0 g/t Ag über 20,49 m

sind absolute Spitzenwerte. Aber nicht nur die hohen Gehalte sind von signifikanter Bedeutung, denn ebenso wichtig ist zu wissen, dass mit diesen hohen Gehalten die jeweiligen Zonen signifikant erweitert wurden! So wurde beispielsweise in der Zone ‚21A‘ ein neuer Abschnitt durchschnitten, von dem es keine historischen Bohrungen gibt. Dieser Abschnitt läuft mit dem Bereich zusammen, in dem Skeena bei früheren Bohrungen 2,21 g/t Au und 4,6 g/t Ag über 50 m Durchschnitt.

Auch Skeena´s-Zone ‚23’ entwickelt sich rasch weiter!

Südlich der Zone ‚21E‘ wurde eine neue rhyolith- und dazithaltige Mineralisierung entdeckt, die mit jener in der Zone ‚23‘ vergleichbar ist. Bohrloch SK-22-1187 durchteufte zwei bemerkenswerte Horizonte, von denen der erste argenthaltig ist und an der Oberfläche mit einem Gehalt von 0,95 g/t A und 1.003,3 g/t Ag über 6,42 mvorkommt.

Das zweite Vorkommen mit durchschnittlich 1,11 g/t Au und 19,7 g/t Ag über 26,10 m liegt 65 m vertikal unter der Oberfläche in einer bisher nicht erprobten nördlichen Erweiterung der Zone ‚23‘.

https://www.youtube.com/watch?v=pdD_ckWsCac&t=446s

Fazit:

Einmal mehr bekommt man eindrucksvoll bewiesen, was für Profis bei Skeena Resources (WKN: A3CRER) am Werk sind. Denn diese Experten setzen einen Bohrer an und landen direkt Volltreffer! In Summe wurde die Zone ‚21A West‘ durch die bisher eingebrachten Bohrungen über eine Streichlänge von 350 m ab der Oberfläche und bis 200 m Tiefe definiert. Das dass aber noch längst nicht das Ende sein wird, beweist eigentlich schon jetzt die Tatsache, dass die Zone ‚21A West‘ sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch deutlich erweitert werden kann! Gleiches lässt sich auch bei den noch anderen Zonen auf dem Projekt voraussetzen.

US Critical Metals bestätigt hochkarätige Proben!

Auch unsere Neuvorstellung vom 08. Februar diesen Jahres (Link hier), US Critical Metals (WKN: A3DHEZ)konnte schon wieder hervorragende Ergebnisse seiner Explorationsarbeiten von seinem Seltene Erden-Projekt ‚Sheep Creek‘ im Südwesten von Montana bekanntgeben. Die Proben wurden in den Stollen 1 und 3 entnommen, die in den späten 1950er Jahren von der Continental Columbium Company für eine Niobium Mineralisierung erschlossen wurden.

Bis vor kurzem wurden die Stollen weder betreten, geschweige denn auf Seltene Erden untersucht. Jüngst allerdings wurden insgesamt 23 Proben entnommen, beschrieben und von Activation Laboratories in Ancaster, Kanada, analysiert.

Der erste Hammer dabei ist, dass ALLE Proben Seltene-Erden-Elemente (TREE) mit Gehalten von bis zu 10,23 %, einschließlich 1,39 % an Neodym und Praseodym, die die begehrtesten der Gruppe der leichten Seltenen-Erden-Elemente (LREE) sind, enthielten.

Höhepunkte des untertage Explorationsprogramms!

Der zweite Hammer sind die Gehalte der Untertage-Ergebnisse mit einem hohen durchschnittlichen TREE-Gehalt von 5,04 %, einschließlich 0,67 % Neodym und Praseodym. Diese Gehalte stimmen mit den Ergebnissen der Oberflächenproben überein und lassen daher auf einen einheitlichen TREE-Gehalt in den Karbonatitkörpern schließen.

Vorläufige geologische Kartierungen haben mehrere der Karbonatitkörper versuchsweise miteinander verbunden, was auf eine Kontinuität über mehrere hundert Meter schließen lässt. Die in den Stollen beprobten Aufschlüsse grenzen wahrscheinlich an die Oberflächenaufschlüsse an, was einer vertikalen Entfernung von etwa 50 m entspricht. Die Erweiterung beider Dimensionen wird der Schwerpunkt eines Bohrprogramms sein.

https://www.youtube.com/watch?v=AaV50OSFY0A

Fazit:

Die Kombination aus Oberflächen- und Untertageproben von ‚Sheep Creek‘ geben US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) entscheidende Hinweise darauf, dass die Mineralisierung zusammenhängend sein könnte. Mit nun detaillierten Kartierungen wird die Basis für das ‚Phase-I‘-Bohrprogramm gelegt, dass auch diesen Zusammenhang überprüfen soll. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden wiederum die geologische These untermauern und die Fähigkeit erheblich verbessern, qualitativ noch höherwertigere Bohrziele zu identifizieren. Damit schlägt US Critical Metals ein weiteres hochinteressantes und spannendes Kapitel in der Erkundung seines vielversprechenden Projekts auf.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Grafiken und Bildquellen zu den jeweiligen Unternehmen stammen vom jeweiligen Unternehmen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/