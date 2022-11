Gold-, Silber- und Ölaktien – Nehmen Sie die Chancen wahr

Liebe Leser,

dass an der Börse nicht zum Ein- oder Ausstieg geklingelt wird, ist falsch. Allerdings können oder wollen die meisten Anleger die Klingel nicht hören. Denn zumeist erklingt der Ton zu einer unbequemen Zeit, wenn das Handeln schwerfällt und im Widerspruch zur Mehrheitsmeinung steht, die von den Medien verbreitet wird.

Beispielsweise signalisieren zurzeit alle bewährten Frühindikatoren eine Rezession der Weltwirtschaft. Und alle Rezessionen gehen mit Aktienbaissen einher. Es wird also laut und deutlich zum Ausstieg geklingelt, doch niemand will die Botschaft hören.

Was macht die Fed?

Stattdessen dreht sich an der Wall Street fast alles um die Frage, wann die Fed mit ihren Zinserhöhungen aufhören wird. Die Antwort auf diese Frage ist für die Entwicklung der Börse und der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten jedoch bedeutungslos. Warum das so ist, zeigen wir Ihnen in unserer am Dienstag, den 22. November 2022 erscheinenden Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren.

Kaufsignale für den Edelmetallsektor

Ein völlig anderes Bild präsentiert sich für den Edelmetallsektor. Hier haben meine mittel- und langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle in den vergangenen Wochen starke Kaufsignale gegeben.

Der Goldpreis ist von seinem jüngsten Tief in der Spitze schon um 10,7% gestiegen, bei Silber sind es sogar knapp 29%. Dennoch zeigen die Sentimentindikatoren weitverbreitete Skepsis der Anleger. Auch hier treffen die Signale offenbar auf weitgehend taube Ohren.

Dabei spricht fast alles dafür, dass sich die Edelmetalle und mit ihnen die Minenaktien am Beginn einer neuen Hausse befinden, in deren Verlauf die Kurse sehr stark steigen werden.

Fast niemand wollte Ölaktien kaufen

Die aktuelle Situation im Edelmetallsektor gleicht dem Geschehen bei den Ölaktien vor fast zwei Jahren. Als ich damals über die klaren Kaufsignale für Aktien des klassischen Energiesektors berichtet habe, war das Interesse sehr gering. Auch diese Klingelzeichen wurden von den meisten Anlegern überhört.

Trotz der starken Kursgewinne, die es seither bei den Ölaktien gegeben hat, ist der Sektor immer noch fundamental günstig bewertet und ein klarer Kauf.

2004 schrieb er ebenfalls zusammen mit Roland Leuschel das Buch „Das Greenspan Dossier“ und 2009 „Die Inflationsfalle“. 2018 erschien „Bitcoin & Co. Was Sie über Geld, Gold und Kryptowährungen wissen sollten“ und 2019 ihr hochaktuelles neues Buch: „Die Wohlstandsvernichter – Wie Sie trotz Nullzins, Geldentwertung und Staatspleiten Ihr Vermögen erhalten“. Erhältlich im Buchhandel oder auf www.krisensicherinvestieren.com. Mehr zu Claus Vogt finden Sie hier.