Gold: Rekordstände im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Gold hat an seiner Attraktivität auch in der abgelaufenen Handelswoche nichts eingebüßt und konnte sogar über eine markante Hürde verlaufend um 2.000 USD springen. Damit rücken nun unmittelbar die Rekordstände aus Mai dieses Jahres in den unmittelbaren Fokus der Händler.

Als im Mai dieses Jahres der Gold-Future kurz über seinen bisherigen Rekord aus 2020 von 2.075 US-Dollar blicken konnte, kam es an dieser Stelle zu einem Abpraller zur Unterseite. Wie erwartet korrigierte das Edelmetall zurück in den Bereich des EMA 200 um 1.900 US-Dollar. Kurzzeitig schien sogar ein Aufwärtstrendbruch aufzukommen, dieser konnte aber wegen der erhöhten Nachfrage ausgelöst durch die Spannungen im Nahen Osten aber schnell wieder eingefangen werden, in der Folge kam es zu Notierungen von über 2.000 US-Dollar je Feinunze in der abgelaufenen Handelswoche. Damit wurde eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg zurück zu den Rekordständen gemeistert.

Zentralbanken rüsten massiv auf

Nicht nur Zentralbanken insbesondere aus dem asiatischen Raum kaufen eifrig physisches Gold auf, auch Privatanleger sehen offenbar Chancen und trieben den an der COMEX gehandelten Gold-Future auf über 2.000 US-Dollar voran. Die nächsten Stationen und für das Edelmetall können nun um 2.031 und schließlich 2075 US-Dollar abgeleitet werden. Bereits bestehende Long-Positionen sollten mit einer Stopp-Anhebung mindestens auf den EMA 50 bei aktuell 1.967 US-Dollar abgesichert werden. Geht dagegen die Unterstützung von 1.949 US-Dollar zu Bruch, müsste mit einem neuerlichen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.909 US-Dollar gerechnet werden.

Gold-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.022 // 2.031 // 2.058 // 2.075 US-Dollar

Unterstützungen:

1.987 // 1.949 // 1.932 // 1.909 US-Dollar



Fazit

Solange die einstige Hürde zwischen 1.987 und 2.000 US-Dollar nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, sind weitere Gewinne an 2.031 und schließlich 2.075 US-Dollar stark anzunehmen und würden sich für ein Long-Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ5J9X zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt noch 90 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 13,79 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber nicht zu eng angesetzt werden, ein Niveau um den EMA 50 für bestehende sowie frische Long-Positionen um die Kursmarke von 1.967 US-Dollar wird als sinnvoll erachtet. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 3,57 Euro ableiten.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ5J9X

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

7,26 – 7,27 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1.940,12 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.940,12 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.006,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

13,79 Euro

Hebel:

26,1

Kurschance:

+ 90 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.